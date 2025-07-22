Antalya'da Rüşvet Operasyonu - Son Dakika
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Politika

Antalya'da Rüşvet Operasyonu

22.07.2025 13:56
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Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet ve aracılık yapan üç kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

GÖZALTI NEDENİ 'RÜŞVET' VE 'ARACILIK'

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili başsavcılıktan yapılan açıklamada, operasyon gerekçesinin 'rüşvet' ve 'aracılık' olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan T. (42), Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nda İmar Müdürü Vekili Tuncay K. (48) ve Bilgi İşlem Destek Elemanı Halil K.'nin (35) Aksu ilçesi Altıntaş mevkindeki inşaatlar için imar ve iskan verilmesi için müteahhitlerden rüşvet aldığının ve aracılık ettiklerinin tespit edildiği belirten başsavcılık açıklamasında, "Şahıslar eş zamanlı operasyon kapsamında ikametlerinde yakalanmış Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasındaki ofislerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda şüphelilerce kullanılan dijital materyallere ve suçtan elde edilmiş olduğu değerlendirilen 60 bin 700 TL, 2 bin 310 avro, 1280 İsviçre Frangı ve 150 dolar nakit paraya tahkikata esas olmak üzere el konulmuştur. Her üç şüpheli şahıs da gözaltına alınmış, soruşturma devam etmektedir" ifadesine yer verildi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Operasyon, Politika, Ekonomi, Antalya, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Politika Antalya'da Rüşvet Operasyonu - Son Dakika

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