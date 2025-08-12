Antalya'da Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu: 17 Gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleleri üzerinden oluşturulduğu öne sürülen milyonlarca liralık rüşvet zincirine yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, para transferlerine ve değerli maden işlemlerine ilişkin çok sayıda belgeye el konuldu.

Dosyada yer alan bilgilere göre, belediyeden ihale alan bazı iş insanları, hak ediş ödemelerini almak veya ruhsat, imar, arsa izinleri gibi işlemleri hızlandırmak amacıyla belediye başkanı ve yakın çevresine yüklü miktarda rüşvet verdiği belirtildi.

Paraların bir bölümünün döviz bürosu ve kuyumcular üzerinden altına çevrilerek kasalarda saklandığı öne sürülürken, bir bölümünün ise lüks araç alımlarında kullanıldığı değerlendirildi.

Savcılık, eldeki bilgi ve belgeler doğrultusunda, rüşvet zincirinde kritik rol oynayan 1 döviz bürosu ile 2 kuyumcu işletmesine kayyım atanmasını talep etti. Soruşturma kapsamında para hareketleri, sahte döviz ve altın işlemleri ile lüks araç alımlarının tümü mercek altına alındı. - ANTALYA