Antalya'da Sri Lanka rüzgarı esti - Son Dakika
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Antalya'da Sri Lanka rüzgarı esti

21.07.2022 12:36
Antalya'da Sri Lanka rüzgarı esti

Antalya'da Sri Lanka rüzgarı esti Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Mohammed Rizvi Hassen: " Sri Lanka'da sadece çay yok aynı zamanda firma endüstrisinde de gelişmekteyiz" Sri Lanka'nın Antalya Fahir Konsolosu Ali Kamburoğlu: "Amacımız ekonomik, kültürel ve ticari ilişkileri daha da güçlendirmek"...

Antalya'da Sri Lanka rüzgarı esti

Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Mohammed Rizvi Hassen:

" Sri Lanka'da sadece çay yok aynı zamanda firma endüstrisinde de gelişmekteyiz"

Sri Lanka'nın Antalya Fahir Konsolosu Ali Kamburoğlu:

"Amacımız ekonomik, kültürel ve ticari ilişkileri daha da güçlendirmek"

Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği, Antalya'da Sri Lanka Açık Hava Kısa Film Festivali ve Batik Moda Defilesi düzenledi.

ANTALYA - Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği tarafından Antalya Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda Sri Lanka Açık Hava Kısa Film Festivali ve Batik Moda Defilesi düzenledi. Kaliteli, renkli ve el yapımı Batikleri Türk mankenler sergilerken, defile sonrasında Sri Lanka'nın ödüllü kısa filmleri gösterildi.

Büyükelçi Hassen: "Dünyanın en ünlü defilelerinde Sri Lanka batik ve el dokumacılığı ürünleri örmek mümkün"

Etkinlikte konuşma yapan, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammed Rizvi Hassen, Sri Lanka Batik ve El dokumacılığı endüstrisinin doğuşunun binlerce yıl öncesine dayandığını belirterek, "Sri Lankalılar başlangıç döneminde dahi bile kumaş ihtiyaçlarını geleneksel yöntemlerle karşılamaktaydılar. Dünyanın mevcut koşullarında, bu geleneksel yöntemler yeni teknolojik bilgi birikimiyle harmanlandı ve şimdi harika ürünlerle karşımıza çıkıyor. Şu anda Sri Lanka Batik ve El dokumacılığı, elbiseleri, plaj kıyafetlerini ve mayoları, erkek giyim ürünlerini, eşarp şalları kapsayan yüksek kaliteli ürünleri dünyaya sunmaktadır. El dokumacılığı endüstrisi de moda endüstrisiyle bağlantılıdır. Dolayısıyla dünyanın en ünlü defilelerinde Sri Lanka batik ve el dokumacılığı ürünlerinden yapılan katma değerli ürünleri görmek mümkün" ifadelerini kullandı.

Hassen, sözlerini "Bugün ki etkinliğimiz tamamıyla Sri Lanka'nın tanıtımıyla ilgili. Sri Lanka'da sadece çay yok aynı zamanda firma endüstrisinde de gelişmekteyiz. Batik kumaşlarımız var bunlar çok ünlü el yapımı kumaşlar. Antalya insanı da çok uyum sağlıyor. Sri Lanka'nın hava koşullarını düşündüğümüzde bu ürünleri insanların da çok seveceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bugün ki etkinliğimiz Sri Lanka'dan küçük kesitlerle bütün ülkeyi tanıtıyor" şeklinde sürdürdü.

"Amacımız ekonomik, kültürel ve ticari ilişkileri daha da güçlendirmek"

Görevinin, Antalya ile Sri Lanka arasındaki ticari ve ekonomik bağları kurmak olduğunu ve kültürel alışverişlerde bulunmak için bu etkinliklere devam edeceklerini belirten Sri Lanka'nın Antalya Fahir Konsolosu Ali Kamburoğlu, "Bugün akşam burada Büyükelçimiz ile birlikte bir program hazırladık. Amacımız ekonomik, kültürel ve ticari ilişkileri daha da güçlendirmek. Onun için de ülkelerinin üretmiş oldukları Batik kıyafetlerini de bugün burada misafirlerimize sergiledik. Diğer yandan da kısa film festivali yaptık, bu filmlerde ise amacımız onların kendilerine göre olan film anlayışlarını sergilemek. Bunları Antalya halkıyla paylaşmaktan da çok mutlu olduk. Her şey çok güzeldi ve burada bir kültür paylaşımı var. Önümüzdeki günlerde ekonomik ve ticari olarak da ilerleteceğimiz çok şey var" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Sri Lanka, Antalya, Ankara, Batik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Antalya'da Sri Lanka rüzgarı esti - Son Dakika

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