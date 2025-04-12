Antalya Diplomasi Forumu'nda kriz bölgelerinde eğitime erişim ele alındı - Son Dakika
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Politika

Antalya Diplomasi Forumu'nda kriz bölgelerinde eğitime erişim ele alındı

Antalya Diplomasi Forumu\'nda kriz bölgelerinde eğitime erişim ele alındı

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "Ayrışan Dünyada Geleceği İnşa Etmek: Eğitimin Dönüştürücü Gücü" başlıklı yüksek seviyeli oturumda kriz bölgelerinde eğitime erişim, kız çocuklarının eğitimi, insan sermayesine yatırımın önemi ve eğitimin barış inşasındaki rolü ele alındı.

12.04.2025 22:30
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Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "Ayrışan Dünyada Geleceği İnşa Etmek: Eğitimin Dönüştürücü Gücü" başlıklı yüksek seviyeli oturumda kriz bölgelerinde eğitime erişim, kız çocuklarının eğitimi, insan sermayesine yatırımın önemi ve eğitimin barış inşasındaki rolü ele alındı.

NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nda "Ayrışan Dünyada Geleceği İnşa Etmek: Eğitimin Dönüştürücü Gücü" başlıklı yüksek seviyeli oturum yapıldı. Panele Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Eğitim ve Ergen Gelişimi Küresel Direktörü Pia Rebello Britto katıldı.

Panelde konuşan Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şerif, burada bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, davetleri için Emine Erdoğan'a teşekkür etti. Tüm toplumlar için eğitimin önemine dikkati çeken Şerif, Pakistan'ın eski başbakanlarından babası Navaz Şerif ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in "ekonomik kalkınma, altyapı, sağlık ve eğitimdeki olağanüstü başarılarının" kendisine ilham kaynağı ve yol gösterici olduğunu söyledi. Pencap'taki en iddialı okul eğitimi reformlarından birini başlattığını belirten Şerif, söz konusu program ve projelere ilişkin bilgiler verdi. Şerif, kendisinin, hiçbir çocuğun "yoksulluk, coğrafya, cinsiyet veya sosyal kısıtlamalar nedeniyle geride kalmamasını sağlama" misyonuna sahip olduğunu belirterek, yetersiz beslenmeyle mücadele için beslenme programı ve yeni öğretmen alımları projelerini anlattı.

Öte yandan "Pakistan'ın ilk internet şehrini" inşa ettiklerini kaydeden Şerif, Pakistan'ın ilk özel yapay zeka üniversitesini Pencap'ın merkezinde kurduklarını söyledi. Şerif, savaş, yoksulluk ve ayrımcılık nedeniyle mağduriyet yaşayan Filistinli annelerden Sudanlı mültecilere, Kaşmirli çocuklardan Afgan kızlara kadar birçok mazlumun yaşadıklarının insanlığın "ortak vicdan sınavı" olduğunu belirterek, "Bu krizler sadece başkalarının değil, tüm insanlığın vicdanını ilgilendiren krizlerdir. Türkiye, sürekli merhamet, diplomatik saygınlık ve mükemmel liderliğiyle, zarafet ve empatinin bir arada olması gerektiğini hatırlatan ekselansları Emine Erdoğan ile bu yolu göstermiştir" dedi.

Şerif, foruma "her kız çocuğunun okula gitmesini, okulda kalmasını ve okulda başarılı olmasını sağlamak için politika ve pedagoji alışverişinde bulundukları, ulusal taahhütlerle desteklenen koordineli bir Güney-Güney girişimi olan kız çocuklarının eğitimi için küresel bir sözleşme oluşturma" çağrısında bulundu.

Dünyadaki en yüksek yatırım getirisi "insan sermayesi"

BM SDSN Başkanı Prof. Dr. Sachs da, liderliği için Emine Erdoğan'a teşekkür etti. Yüz milyonlarca okul çağındaki çocuğun yoksulluk ve savaşlar nedeniyle okula gidemediğini kaydeden Sachs, "Bir savaşı sona erdirmenin hiçbir maliyeti yoktur. Sadece alçakgönüllülük ve nezaket gerektirir" dedi.

"Sadece çılgın ülkemi ve birkaçını savaşları gerçekten durdurmaya ikna etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanan Sachs, "Dünyadaki en yüksek yatırım getirisi, Open AI veya Meta veya Microsoft veya DeepSeek değil, kelimenin tam anlamıyla üç yaşında bir çocuğu alıp, uygun bir eğitim alana kadar ona yatırım yapmaktır. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın çocuğunuzun yaşam boyu kazancını kat be kat artıracaksınız." değerlendirmesini yaptı.

Sachs, insan sermayesinin "herhangi bir toplumda elde edilebilecek en yüksek getiri" olduğuna dikkati çekti. İşlevsel bir yapılanmayla fakir ülkelerdeki eğitimi finanse etmenin mümkün olduğunu kaydeden Sachs, "Ben çok genç, deneyimsiz ve çoğu zaman aptal olan bir ülkeden geliyorum. Bu beni rahatsız ediyor. Türkiye'de olmayı seviyorum, büyük bir medeniyet. Arap dünyasında olmayı seviyorum. İran'da olmayı seviyorum." ifadelerini kullandı.

"Kız çocuklarının eğitimi gündemine liderlik etmenizden dolayı sizi tebrik etmek istiyorum"

UNICEF Eğitim ve Ergen Gelişimi Küresel Direktörü Britto ise, Emine Erdoğan'ın açılış konuşmasından ilham aldığını belirterek, "Eğitim sadece zihinle ilgili değildir, kalple ilgilidir" dedi.

Britto, 250 milyon çocuğun okula gitmediğini, 10 yaşındaki çocukların yüzde 70'inin basit bir cümleyi dahi okuyamadığını belirterek, "Geçen yıl, iklim değişikliği nedeniyle çeyrek milyar çocuğun öğrenmesi sekteye uğradı. Öğrenme kesintiye uğradı" ifadelerini kullandı.

Öğrenme ihtiyaçları olan çocuklar için ders kitaplarını dönüştürmek üzere yapay zekayı kullanmak için yaptıkları çalışmalar konusunda oldukça heyecanlı olduklarını kaydeden Britto, bu teknolojilerin iyi kullanıldığında öğrenmenin canlandığına vurgu yaptı.

Britto, "Bugün burada bizimle olan first lady ekselanslarından ilham alarak, kız çocuklarının eğitimi gündemine liderlik etmenizden dolayı sizi tebrik etmek istiyorum." dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Antalya Diplomasi Forumu, Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Antalya Diplomasi Forumu'nda kriz bölgelerinde eğitime erişim ele alındı - Son Dakika

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