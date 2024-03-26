Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ASSİM\'de Antalya Serikliler ve Yörükler Derneği\'yle bir araya geldi

Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdulah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) Antalya Serikliler ve Yörükler Derneği'yle bir araya geldi.
Başkan Uysal, CHP Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz'le ASSİM'de, Antalya Serikliler ve Yörükler Derneği'ni ziyaret etti. Başkan Uysal, artık sayılı günlerin kaldığı yerel seçimlerin, milletin yaşam biçimini etkileyecek kritik bir karar süreci olduğunu söyledi. Ekonomik sorunlar, gelir ve gider dengesizliklerinin yanı sıra artan nüfus ve göçmen problemlerinin ülkenin yaşam biçimine olan ağır etkisinden söz eden Uysal çözüm yolu için şunları söyledi: "Milleti birleştirmek, verimli bir ekonomi, üreten, sahici, ihracat yapan bir ekonomi kurmak zorundayız. Güvenilir bir anayasal düzen kurmak zorundayız. Kurumlar, kişiler, herkes birbirine güvenecek. Herkesi konuşturmak mecburiyetindeyiz. Bütün milleti birleştirip geleceğe hazırlamak, güven tesis etmek zorundayız. Çocuklarımızın yurt dışına beyin göçünü önlemek gerekir. Göçmen politikasını acilen değiştirmek, sınır güvenliği sağlamak zorundayız. Pasaport politikasını acilen değiştirip, milleti millet ittifakında birleştirmek zorundayız".
Uysal, ayrıca seçimlerin ardından ülkenin sorunlarının konuşulacağı Forum Muratpaşa hareketinin başlatılacağını belirtirken Muratpaşa'nın Türkiye'nin Davos'u olacağını söyledi. Muratpaşa'da birlik, beraberliğin, mutabakatın yüksek olduğunu söyleyen Uysal, Muratpaşa'nın Türkiye'ye güven tesis edecek bir beraberliği barındırdığını ve burada yaşanan hareketin çıktısının da ülkeyi etkileyecek önemde olduğunu söyledi. - ANTALYA
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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Yenimahalle ilçesinde halkı selamladı. Altınok, Ankara'nın sağduyuya sahip olacağını ve eser ve hizmet belediyeciliğinin galip geleceğini belirtti. Ayrıca, Antalya'da daire aldığı iddialarına yanıt veren Altınok, bu iddiaların yalan ve iftira olduğunu söyledi. Altınok, Belçika'da gerçekleşen terör saldırısını da kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Brüksel'deki olaylar karşısında Belçika makamlarıyla hemen iletişime geçtiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye'nin Belçika Dışişleri Bakanıyla telefonda görüştüğünü ve diplomatik temsilcilerin olay bölgelerindeki Türk vatandaşlarıyla buluştuğunu belirtti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa'da yaptığı konuşmada, İstanbul'un huzurlu ve güvenli bir şehir olmasını istediklerini belirterek, 1 Nisan sabahı Bayrampaşa'ya yeniden güneş doğacağını söyledi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'da seçim otobüsüyle gezerek vatandaşları selamladı. Kurum, İstanbul için hayallerinin olduğunu belirterek, evlerde deprem riskinin bulunmamasını ve trafik çilesinin yaşanmamasını hayal ettiklerini söyledi. Ayrıca, Ayancık başta olmak üzere depremzedeleri unutmadıklarını ve İstanbul'un kaynaklarını İstanbul'a harcayacaklarını vurguladı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda son bir hafta içerisinde 15 bin 398 şahsın sorgusu yapıldı. Bu süre zarfında 235 şahıs yakalanırken, 83 şahıs tutuklandı. Ayrıca, 18 hırsızlık olayı aydınlatıldı ve 3 adet silah ele geçirildi. 2024 yılında ise toplamda 1801 şahıs yakalandı ve 870 şahıs tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş programı kapsamında Bulanık ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, projelerin hayata geçirileceğini ve laf üstüne laf koymayacaklarını belirtti. Yılmaz, AK Parti Bulanık Belediye Başkan Adayı Yakup Kaya'nın projelerinin arkasında olduklarını ifade etti. Ayrıca, bölgede huzur ve güven ortamının sağlandığını ve Türkiye'nin daha da büyüyeceğini vurguladı.
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