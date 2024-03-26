Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ASSİM'de Antalya Serikliler ve Yörükler Derneği'yle bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ASSİM'de Antalya Serikliler ve Yörükler Derneği'yle bir araya geldi

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ASSİM\'de Antalya Serikliler ve Yörükler Derneği\'yle bir araya geldi

Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdulah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) Antalya Serikliler ve Yörükler Derneği'yle bir araya geldi. Başkan Uysal, yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, ekonomik sorunlar, göçmen problemleri ve güvenilir bir anayasal düzenin önemine değindi.

26.03.2024 15:56  Güncelleme: 16:02
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Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdulah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) Antalya Serikliler ve Yörükler Derneği'yle bir araya geldi.

Başkan Uysal, CHP Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz'le ASSİM'de, Antalya Serikliler ve Yörükler Derneği'ni ziyaret etti. Başkan Uysal, artık sayılı günlerin kaldığı yerel seçimlerin, milletin yaşam biçimini etkileyecek kritik bir karar süreci olduğunu söyledi. Ekonomik sorunlar, gelir ve gider dengesizliklerinin yanı sıra artan nüfus ve göçmen problemlerinin ülkenin yaşam biçimine olan ağır etkisinden söz eden Uysal çözüm yolu için şunları söyledi: "Milleti birleştirmek, verimli bir ekonomi, üreten, sahici, ihracat yapan bir ekonomi kurmak zorundayız. Güvenilir bir anayasal düzen kurmak zorundayız. Kurumlar, kişiler, herkes birbirine güvenecek. Herkesi konuşturmak mecburiyetindeyiz. Bütün milleti birleştirip geleceğe hazırlamak, güven tesis etmek zorundayız. Çocuklarımızın yurt dışına beyin göçünü önlemek gerekir. Göçmen politikasını acilen değiştirmek, sınır güvenliği sağlamak zorundayız. Pasaport politikasını acilen değiştirip, milleti millet ittifakında birleştirmek zorundayız".

Uysal, ayrıca seçimlerin ardından ülkenin sorunlarının konuşulacağı Forum Muratpaşa hareketinin başlatılacağını belirtirken Muratpaşa'nın Türkiye'nin Davos'u olacağını söyledi. Muratpaşa'da birlik, beraberliğin, mutabakatın yüksek olduğunu söyleyen Uysal, Muratpaşa'nın Türkiye'ye güven tesis edecek bir beraberliği barındırdığını ve burada yaşanan hareketin çıktısının da ülkeyi etkileyecek önemde olduğunu söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ASSİM'de Antalya Serikliler ve Yörükler Derneği'yle bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ASSİM'de Antalya Serikliler ve Yörükler Derneği'yle bir araya geldi - Son Dakika
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