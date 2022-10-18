Antalya politika haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Antalya Bilim Merkezi'nde - Son Dakika
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Antalya politika haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Antalya Bilim Merkezi'nde

18.10.2022 13:03
Antalya politika haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Antalya Bilim Merkezi'nde

Antalya politika haberi | Antalya Bilim Merkezi'ni inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin en güzel bilim merkezlerinden birinin Kepez'de olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bilimsel kalkınma yolculuğuna öncülük eden nice gençlerin yetişmesine vesile olacağız" dedi.

Antalya Bilim Merkezi'ni inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin en güzel bilim merkezlerinden birinin Kepez'de olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bilimsel kalkınma yolculuğuna öncülük eden nice gençlerin yetişmesine vesile olacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Kepez Belediyesi'nin TÜBİTAK işbirliğiyle DokumaPark'ta 12 bin 500 metrekare alana kurduğu Antalya Bilim Merkezi'ni inceledi. Bakan Yardımcısı Kacır, tüm sergi alanını gezdi, düzenekleri tek tek inceledi ve uygulama yaptı. Atölyelere girerek öğrencilerle sohbet eden Kacır, atölye çalışmalarını da inceledi. Kacır, Ar-ge bölümünde proje yarışmalarına hazırlanan üniversite öğrencileriyle de bir araya geldi.

"Etkileyici bir merkez"

Türkiye'nin en güzel bilim merkezlerinden birinin Antalya'da Kepez'de olduğunu kaydeden Kacır, "Çok etkileyici ve kapsamlı bir merkez. Temel bilimlerden uzay teknolojilerine çocuklarımızın ufkunu, hayallerini genişletmeye imkan verecek bir merkez burası. Şimdiye kadar 500 bin ziyaretçi ağırlamış, bu çok büyük bir sayı aslında. İnşallah önümüzdeki dönemde de hem çocukların, hem ailelerin burayı yoğun bir şekilde ziyaret etmelerini ümit ediyoruz. Tabii, milli teknoloji hamlesi yolculuğunda gençlerimizin bilim ve teknolojiyle tanışmaları, hayallerini bilim ve teknoloji odaklı şekillendirmeleri bizim için çok kıymetli. Türkiye'nin dört bir yanına açtığımız dene yap'larla, düzenlediğimiz teknoloji festivalleri, TEKNOFEST'lerle, Antalya'da BilimFest'le ve Bilim Merkezleri ile çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kalkınmaya öncülük"

Önümüzdeki yıl yine Antalya'da yapılacak BilimFest'in yine büyük bir heyecanla geçeceğine değinen Mehmet Fatih Kacır, "Gençlerin özellikle teknoloji yarışmalarına özen göstermeleri, kendi hayallerini ürünlere dönüştürmeleri, takımlar kurmaları, yaparak öğrenmeleri, gelecek adına çok değerli. Gençlerimizin Bilimfest ve Teknofest'e buradaki imkanlarla hazırlandığını ve kendi projelerini buradaki atölyelerde gerçeğe dönüştürdüklerini öğrendim. 5 ya da 10 yıl bizler bu işleri devam ettirelim, gerçekten Türkiye'nin bilimsel kalkınma yolculuğuna öncülük eden nice gençlerin yetişmesine vesile olacağız" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Mehmet Fatih, Türkiye, Antalya, Kepez, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Antalya politika haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Antalya Bilim Merkezi'nde - Son Dakika

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