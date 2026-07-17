Büyükşehir'den Antalyaspor'a 52 milyon TL'lik destek - Son Dakika
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Büyükşehir'den Antalyaspor'a 52 milyon TL'lik destek

Büyükşehir\'den Antalyaspor\'a 52 milyon TL\'lik destek
17.07.2026 16:26  Güncelleme: 16:36
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi, oy birliğiyle Antalyaspor'a 20 milyon TL daha destek sağlayarak bu yılki toplam desteği 52 milyon TL'ye çıkardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi, oy birliğiyle Antalyaspor'a 20 milyon TL'lik destek sağladı. Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, Antalyaspor'a daha önce de 32 milyon TL'lik destek sağladıklarını, bu destekle toplam desteğin 52 milyon TL'ye ulaştığını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı ikinci birleşimi Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir başkanlığında toplandı. 157 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, Antalyaspor Kulübü için önemli bir gündem maddesi yer aldı. Mecliste Antalyaspor'a 20 milyon TL'lik destek sağlanmasına ilişkin madde görüşüldü.

20 milyon TL'lik destek daha

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Büyükşehir Belediyesi olarak amatör branşlara destek olduklarını belirterek, "Daha önce de yaptığımız gibi kanunun bize izin verdiği sınırda desteklerimizi sürdürüyoruz. Antalyaspor bu yıl zor günlerden geçiyor. Biz de şehrimizin takımına kayıtsız kalamazdık. Antalyaspor'a bu yıl içinde 32 milyon TL'lik bir destekte bulunmuştuk. 20 milyon TL daha bu mecliste karara bağlanacak. Bu desteği 52 milyona çıkarmış olacağız. Büyük Antalyaspor taraftarının da çağrısına da kayıtsız kalmayarak, şehrimizin takımına desteğimizi sürdürüyoruz. Tüm meclis üyelerimizin desteğine teşekkür ediyorum. Antalyaspor'a hayırlı olsun" dedi. Büyükşehir Meclisi'nin oy birliği ile kabul edilen gündem maddesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyaspor'a 20 milyon TL destek sağlayacak. Daha önce yapılan 32 milyon TL'lik destek ile bu yıl yapılan desteğin miktarı 52 milyon TL'ye ulaşacak.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı ikinci birleşiminde ise diğer gündem maddeleri ilgili komisyonlara havale edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Büyükşehir'den Antalyaspor'a 52 milyon TL'lik destek - Son Dakika

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