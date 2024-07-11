Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'yi ziyaret etti

Politika

Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir eşi ile birlikte, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezindeki makamında ziyaret etti.

31 Mart Yerele Seçimlerinde kendisinin üçüncü dönem, MHP'nin ise birinci dönem Araban Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Özdemir, Milliyetçi Hareket Parti Genel Merkezide Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Başkan Özdemir Bahçeli'ye, Araban ilçesinin genel bilgileri ve Araban Belediyesi'nde yürütülen projeler ve çalışmalarla ilgili bilgiler verdiğini söyledi. Özdemir, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Başkanımız Bilge Lider Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret edip ellerinden öptük. Rabbim sağlıklı sıhhatli uzun ömürler versin. Genel Başkanımızın Araban halkına tebrik, teşekkür ve selamları var. Rabbim Bilge Liderimizi var etsin " ifadelerini yer verdi. - GAZİANTEP