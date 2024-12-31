Arıkan\'dan 4 Dilde Yeni Yıl Mesajı

Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Mardin'de 4 dilde yayınladığı yeni yıl mesajı dikkat çekti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ın yeni yıl dolayısıyla kent genelindeki billboardlarda Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice "Yeni yılın tüm dünyada barış ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyoruz" yazılı mesajı yer aldı. Genel başkan seçildikten sonra yeni nesil siyaset söylemleriyle ön plana çıkan Arıkan'ın "Eşine çiçek almayan Saadet Partili, Milli Görüşçü olamaz" çıkışının ardından yeni yıl açılımı da gündem oldu. - KAYSERİ