Arıkan'dan Bölge Ülkelerine Saldırmazlık Çağrısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arıkan'dan Bölge Ülkelerine Saldırmazlık Çağrısı

11.04.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Türkiye öncülüğünde bölge ülkelerinin birleşmesini istedi.

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Bölge ülkeler Türkiye, Mısır, İran, Pakistan, Suudi Arabistan'ın derhal bir araya gelip aralarında saldırmazlık anlaşmasını imzalamak için Türkiye'nin öncülüğünde bir birliktelik kurulması zaruriyeti var" dedi.

Mardin'e gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bir otelin toplantı salonunda düzenlenen programda bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gazetecilerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Arıkan, bölge ülkelerinin Türkiye öncülüğünde birliktelik kurmaları gerektiğini ifade ederek, "Bizler en baştan beri şunu söylüyoruz; Amerika ve İsrail'in bu bölgeye huzur getirme ihtimali asla söz konusu değildir. 'Demokrasi, özgürlük, insan hakları yok' diyerek o bölgeye giriyorlar, ama geriye sadece kan kokan topraklar, yetim evlatlar ve gözü yaşlı anneler kalıyor. Bu hep böyle olmuştur. Amerika tarihine baktığımızda hiçbir coğrafyaya ne bir barış götürmüşler ne de bir huzur götürmüşler. Savaş sadece İsrail ile İran arasındaymış gibi bir algı oluşturup da Trump ve Amerika'yı görmezden gelmemiz kabul edilebilir bir durum değildir. Amerika ve İsrail'in karşısında biz bir olmadığımız müddetçe, Türkiye önderliğinde bir birliktelik kurmadığımız müddetçe başarılı olma şansımız asla söz konusu değildir. Beyaz kuşak teklifimizi iktidara iletiyoruz. Bölge ülkeler Türkiye, Mısır, İran, Pakistan, Suudi Arabistan derhal bir araya gelip aralarında saldırmazlık anlaşmasını imzalamak için Türkiye'nin öncülüğünde bir birliktelik kurulması zaruriyeti var" dedi.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Türkiye

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama
Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır
Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu
Erzurum’da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı Erzurum'da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı
Kocaelispor’dan Galatasaray’a olay cevap Kocaelispor'dan Galatasaray'a olay cevap

17:36
İslamabad’da ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşmeye ara verildi
İslamabad’da ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşmeye ara verildi
17:24
Dün yine maça gitmiş Duru Nayman’dan Arda Güler’e tam destek
Dün yine maça gitmiş! Duru Nayman'dan Arda Güler'e tam destek
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
16:32
Azerbaycan alev alev Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazan Karabağ büyük tehlike altında
Azerbaycan alev alev! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Karabağ büyük tehlike altında
15:47
İran heyetinin başkanı Kalibaf’tan ABD’ye rozetli mesaj
İran heyetinin başkanı Kalibaf'tan ABD'ye rozetli mesaj
15:45
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 17:45:47. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.