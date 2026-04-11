Arıkan'dan Bölge Ülkelerine Saldırmazlık Çağrısı

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Bölge ülkeler Türkiye, Mısır, İran, Pakistan, Suudi Arabistan'ın derhal bir araya gelip aralarında saldırmazlık anlaşmasını imzalamak için Türkiye'nin öncülüğünde bir birliktelik kurulması zaruriyeti var" dedi.

Mardin'e gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bir otelin toplantı salonunda düzenlenen programda bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gazetecilerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Arıkan, bölge ülkelerinin Türkiye öncülüğünde birliktelik kurmaları gerektiğini ifade ederek, "Bizler en baştan beri şunu söylüyoruz; Amerika ve İsrail'in bu bölgeye huzur getirme ihtimali asla söz konusu değildir. 'Demokrasi, özgürlük, insan hakları yok' diyerek o bölgeye giriyorlar, ama geriye sadece kan kokan topraklar, yetim evlatlar ve gözü yaşlı anneler kalıyor. Bu hep böyle olmuştur. Amerika tarihine baktığımızda hiçbir coğrafyaya ne bir barış götürmüşler ne de bir huzur götürmüşler. Savaş sadece İsrail ile İran arasındaymış gibi bir algı oluşturup da Trump ve Amerika'yı görmezden gelmemiz kabul edilebilir bir durum değildir. Amerika ve İsrail'in karşısında biz bir olmadığımız müddetçe, Türkiye önderliğinde bir birliktelik kurmadığımız müddetçe başarılı olma şansımız asla söz konusu değildir. Beyaz kuşak teklifimizi iktidara iletiyoruz. Bölge ülkeler Türkiye, Mısır, İran, Pakistan, Suudi Arabistan derhal bir araya gelip aralarında saldırmazlık anlaşmasını imzalamak için Türkiye'nin öncülüğünde bir birliktelik kurulması zaruriyeti var" dedi.