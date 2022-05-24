Arınç eleştirilerinin AK Parti tabanından nasıl tepki gördüğünü anlattı: "Allah senden razı olsun" diyorlar - Son Dakika
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Arınç eleştirilerinin AK Parti tabanından nasıl tepki gördüğünü anlattı: "Allah senden razı olsun" diyorlar

24.05.2022 10:36

AK Partili Bülent Arınç, değerlendirmelerinin AK Parti tabanından tepki görüp görmediğine ilişkin soruya "Tepki gösterenler 3- 5 trol. Ama AK Parti'nin tabanı 'Allah senden razı olsun, sen olmasan bunları kim söyleyecek, konuşacak. Senin isminle esnafa halka gidiyoruz. Onlar da iyi ki Bülent Bey konuşuyor' diyorlar." diye konuştu.

Sık sık yaptığı değerlendirmeler ve AK Parti'ye yönelik eleştirileriyle gündeme gelen eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SEN OLMASAN BUNLARI KİM DİYECEK?"

ABC Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Arınç, açıklamaları nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere değinip, "AK Parti'den tepki görmüyorum. Tepki gösterenler 3- 5 kişi. Bunlar troldür. Onların esamesi bile okunmaz. 4'ünü, 5'ini 10'unu toplasanız 1 gram etmezler. Ama sessiz çoğunluk, AK Parti'nin tabanı 'Allah senden razı olsun, sen olmasan bunları kim söyleyecek, konuşacak. Senin isminle esnafa halka gidiyoruz. Onlar da iyi ki Bülent Bey konuşuyor' diyorlar. Dolayısıyla görünür görünmez büyük bir çoğunluktan dua, destek alıyorum." ifadelerini kullandı.

"TAYYİP BEY'E HİÇBİR ZAMAN SAYGIDA KUSUR ETMEDİM"

"Beni tanıyanlar bilir 1970'den beri böyleyim." diyen Arınç sözlerine şöyle devam etti: "Rahmetli Erbakan hoca benim eleştiri, uyarılarım karşısında hiçbir zaman tavır almış değildir. Tayyip Bey de son zamanlardaki konuşmaları dışında beni incitecek şey yapmadı, parti içinde beraber çalışırken her zaman hürmette bulundu. Ben de ona hiç bir zaman saygıda kusur etmedim"

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