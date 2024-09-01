Arnavutköy'de yeni sezon, palamut bolluğuyla başladı - Son Dakika
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Politika

Arnavutköy'de yeni sezon, palamut bolluğuyla başladı

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Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, av yasağının sona ermesiyle birlikte palamut seferine çıktı, ilk tutulan palamutları vatandaşlara dağıttı.

01.09.2024 01:09  Güncelleme: 01:21
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Arnavutköy'de yeni sezon, palamut bolluğuyla başladı

İSTANBUL - Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, av yasağının sona ermesiyle birlikte palamut seferine çıktı, ilk tutulan palamutları vatandaşlara dağıttı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül'de Arnavutköy Karaburun Limanı'nda balıkçı esnafıyla bir araya geldi. Balıkçılarla buluşan Candaroğlu "Vira Bismillah" diyerek, balık sezonunun açılışını gerçekleştirdi. Balıkçılık sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Başkan Mustafa Candaroğlu, "Karaburun'umuzda ve Arnavutköy'ümüzde balıkçılıkla uğraşan tüm esnafımıza hayırlı, bol kazançlar diliyorum. Çapari balıkçılığında son on beş gündür bereketli mahsuller oldu. İnşallah ağ ile de balıkçılarımız, denize gönül vermiş dostlarımız bereketli bir sezon geçirecekler, ben de yasakların kalktığı ilk günde reislerimizle denize çıktım, ayağımız bereketli geldi. Bu sene palamut bol olacak gibi duruyor. İnşallah böyle devam eder. Tüm vatandaşlarımızın balığa doyduğu bir sezon olmasını temenni ediyorum" dedi.

Ayrıca, Arnavutköy Belediyesi olarak her zaman balıkçıların yanında olduklarını vurgulayan Candaroğlu, gelecek yıl "Palamut Festivali" adı altında bir etkinlik düzenlemeyi planladıklarını duyurdu. Çok sayıda palamutun dağıtıldığı alanda vatandaşlar da Başkan Candaroğlu'na teşekkürlerini iletti.

Hakan Kıldış, "Başkanımıza da ilgi ve alakasından dolayı, göstermiş olduğu sorumluluktan dolayı teşekkür ediyoruz," derken, Aziz Oğuz Kurt, "Başkanımızın böyle bir etkinliğe vesile olmasından dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz, tüm balıkçılarımızın yanında. Bu sene palamut bol, herkes balık yiyecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Mustafa Candaroğlu, balıkçıların bereketli bir av sezonu geçirmesi dileğiyle limandan ayrılarak "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı ve ilk ağı atarak balıkçılara destek verdi.

Kaynak: İHA

Mustafa Candaroğlu, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Arnavutköy'de yeni sezon, palamut bolluğuyla başladı - Son Dakika

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