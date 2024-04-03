Politika

Artvin Belediyesi'nde devir teslim töreni gerçekleşti

ARTVİN - Artvin Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Bilgehan Erdem, devir teslim töreniyle görevi eski CHP'li Belediye Başkanı İYİ Parti adayı Demirhan Elçin'den devraldı. Mazbatasını alan Erdem, "Siyasi rozetimi takmadım. Herkesin belediye başkanı olacağım" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP'nin aday göstermesiyle Artvin Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını alan Bilgehan Erdem, geçtiğimiz dönem görev yapan Demirhan Elçin'den başkanlık görevini teslim aldı.

CHP'li Bilgehan Erdem yaptığı açıklamada "Bize oy versin vermesin herkese başkanlığımız hayırlı uğurlu olsun. Biz buraya gelirken sevgi dilinin hakim olması gerektiğini söyledik. Artvin ve insanları çok sevdiğimizi söyledik. Bunu siyaset yaptığımız için değil, hayata böyle baktığımız için söyledik. Biz bunun için size hizmet etmek için buradayız. Siyasi rozetim yok, hiçbir rozet takmadım. Ben herkesin belediye başkanı olacağım" ifadelerini kullandı.