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Asarcık Kaymakam Vekili'ne şairlerden şiirli veda - Son Dakika

Asarcık Kaymakam Vekili'ne şairlerden şiirli veda

11.02.2022 19:32
Asarcık Kaymakam Vekili'ne şairlerden şiirli veda

Asarcık Kaymakam Vekili görevi sona eren Baha Büyükkaymakcı, şairlerin kendisi için yazdığı şiirlerle ilçeden uğurlandı.

Asarcık Kaymakam Vekili görevi sona eren Baha Büyükkaymakcı, şairlerin kendisi için yazdığı şiirlerle ilçeden uğurlandı.

Yaklaşık 1 yıldır Asarcık Kaymakamlığı'na vekalet eden Baha Büyükkaymakcı'nın görevi bugün, Ankara'da katılacağı yabancı dil kursu nedeniyle sona erdi. Büyükkaymakcı, Hükümet Konağı önünde Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, ilçe protokolü ve vatandaşlar ile vedalaşarak Asarcık'a veda etti. Kaymakam Vekili Büyükkaymakcı, ilçe personeli tarafından alkışlarla uğurlandı. Bazı vatandaşlar Büyükkaymakcı için şiir yazarak sevgilerini paylaştı.

Baha Büyükkaymakcı veda konuşmasında, "Asarcık' ta görev yaptığım süre boyunca bana verilen görevleri, layıkıyla gerçekleştirmek ve istenilenin fazlasını yapmak için gayret gösterdim. Bu görev ve sorumluluk bilinci içinde devlet anlayışı ile tarafsız ve adil olarak Asarcık'ta yaşayan her vatandaşın kaymakamı olarak hizmet etmeye gayret ettim. Devletin her zaman hoşgörüsünü, merhametini, şefkatini ve gülen yüzünü göstermeye çalıştım. Bana verilen görevleri hak, hukuk ve adalet anlayışı içerisinde yerine getirmenin huzuru ile görevimden ayrılıyorum. Karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde hareket ederek tüm vatandaşlarımıza devletin kapısını sonuna kadar açık tuttum. Makamların gelip geçici olduğunu, makamları değerli kılanın o makamı işgal edenin kendi kişilikleri ile bağlantılı olduğu bilinci ile hareket ettim. Devletimizin bana tevdi ettiği bu makama hep layık olmaya çalıştım. Hiç kimseyi üzmemeye, kırmamaya özen göstererek, önemli olanın vatandaşımızın duası ve hizmet ettiğimiz yerde hoş bir seda bırakmak olduğu bilinciyle kamu görevimi yerine getirdim. Meslek hayatımın başında tanıştığım Asarcık'ın tevazu, iyi niyet sahibi güzel insanlar, sizleri daima güzel duygularla hatırlayacağım" dedi.

Şairler şiirle uğurladı

Hamza Oytun 'Kaymakam Bey' şiirinde, "Bizlerden biriymiş gibi çok sevdik sizi/ Silinmez samimiyetle yapılan hizmetin izi/ Ayrılık haberinizi duymak çok üzdü bizi/ Hakkınızı helal edin Efendim bizimki helal" dizelerine yer verdi.

Şenol Kara ise 'Baha Kaymakam' şiirinde "Baha Kaymakamım, hoş geldin safa geldin/ Şirin memleketime, sevgiyle esen yeldin/ Ferhat Şirin aşkına, sen yürekleri deldin/ Zayıfın yanındaydın, suya hasret çöl gibi" dizeleriyle Baha Büyükkaymakcı'ya veda etti. - SAMSUN

Asarcık Kaymakam Vekili'ne şairlerden şiirli veda
Asarcık Kaymakam Vekili'ne şairlerden şiirli veda

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Şerif Kılağuz, Hükümet, Ankara, Şiir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Asarcık Kaymakam Vekili'ne şairlerden şiirli veda - Son Dakika


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