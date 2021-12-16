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TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor

16.12.2021 18:57
TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretlinin, yılbaşından itibaren aldığı maaşın neye kadir olduğunu göreceğini ve herkesin ötesinde kanaatini ortaya koyacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretlinin, yılbaşından itibaren aldığı maaşın neye kadir olduğunu göreceğini ve herkesin ötesinde kanaatini ortaya koyacağını belirtti.

Nebati, TBMM Genel Kurulunda, 2020 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerinde asgari ücret artışı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücreti açıklamasının ardından asgari ücretlilerden teşekkür mesajları aldıklarını aktaran Nebati, bu mesajlarda "Teşekkür ederiz. Bizi duydunuz, duyumumuzun da üstünde işler yaptınız. Sizden beklediğimiz de buydu. 19 yıldır yüzümüzü kara çıkartmadınız, teşekkür ediyor, dua ediyoruz. Asgari ücretli, yılbaşından itibaren aldığı maaşın neye kadir olduğunu görecek ve herkesin ötesinde kanaatini ortaya koyacak. diye konuştu.

Asgari ücrette bir önceki yıla göre yüzde 50,5 net artış yaparak 4 bin 253 lira 40 kuruşa çıkardıklarını kaydeden Nebati, asgari ücretin işverene maliyetini yüzde 39,9 artırdıklarını söyledi.

Asgari ücretin 2002 ile 2022 arasındaki artışıyla satın alma gücüne ilişkin örnekler veren Nebati, şöyle devam etti:

"Asgari ücret 2002 ila 2022 arasında 24,4 kat artarken enflasyon 6,4 kat arttı. Enflasyon, yüzde 538 artarken alınan asgari ücret yüzde 2 bin 438 oranında arttı. Aynı şekilde asgari ücretli 2003 yılında 203 kilogram ekmek alırken bugün 361 kilogram ekmek alabilir. Yılbaşından itibaren 468 kilogram ekmek alabilir. Asgari ücretli 2003 yılında 23 kilogram dana eti alabilirken 2021 yılında 46 kilogram, 2022 yılında bu artışla 62 kilogram dana eti alabilecek. 2003 yılında asgari ücret ile 57 kilogram beyaz peynir alınabilirken 2021 yılında 93 kilogram beyaz peynir, 2022'de ise 129 kilogram beyaz peynir alınacak.

2003 yılında asgari ücret ile 1447 kilovatsaat elektrik alınabilirken 2021'de 3 bin 317 kilovatsaat, önümüzdeki ay aldığı artışla 4 bin 637 kilovatsaat elektrik alınacak. Asgari ücretli 2003 yılında 614 metreküp doğalgaz alabilirken, bugün 1351 metreküp doğalgaz, önümüzdeki ay ise 1883 metreküp doğalgaz alabilecek. 2003 yılında 11 adet tüp alabilirken, 2021 yılında 22 adet, 2022 yılının ocak ayı artışı ile beraber 24 adet alacak. 2003 124 litre benzin alabilirken, 2021 yılında 368 litre, 2022 yılında 489 litre benzin, aynı şekilde motorin alabilecek. 2003 yılında 226 litre LPG alınabilirken şu anda 646 litre, önümüzdeki ayda da aynı şekilde artış söz konusu olacak."

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Asgari Ücret, Enflasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika
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