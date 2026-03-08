Asim Özer, AESOB Başkanlığına Adaylığını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Asim Özer, AESOB Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

Asim Özer, AESOB Başkanlığına Adaylığını Açıkladı
08.03.2026 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da AESOB seçimleri öncesi Asim Özer, esnaf odaları başkanlığında aday olduğunu duyurdu.

Ardahan'da Mayıs ayında yapılacak olan AESOB seçimleri öncesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Asim Özer adaylığını açıkladı.

Ardahan'da esnaf oda seçimlerinin ardından sıra Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği seçimlerine geldi. Mayıs ayında yapılacak olan seçimler öncesinde Ardahan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Asim Özer, basınla bir araya geldi.

Özer, basına yaptığı açıklamada odalar birliği için aday olduğunu ifade ederek, "Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Göle Esnaf Odası'nın şahsıma verdikleri destek çok kıymetli. Şehrimize hizmet etmek amacıyla çıktığımız bu yolda, Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna açıklıyorum. Ardahan ve Göle Esnaf odasına seçimlerde bana verecekleri destekten dolayı değerli başkanlarıma ve yönetim kurullarına teşekkür ediyorum" dedi.

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Candar Yılmaz'da, (AESOB) seçimleri öncesi 3 oda başkanı olarak Asim Özer'i destekleme kararı aldıklarını belirtti. Birlik seçimlerinin esnafın çatı kuruluşu olması hasebiyle büyük önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, hiçbir odayı dışarıda bırakmadan, kapsayıcı bir örgüt yapısıyla hareket edeceklerini ifade etti. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ardahan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Asim Özer, AESOB Başkanlığına Adaylığını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu

15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
14:45
Savaşın kana buladığı ülke Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
14:35
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
14:29
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
14:18
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru İran Kızılayı’ndan “zehir“ uyarısı geldi
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru! İran Kızılayı'ndan "zehir" uyarısı geldi
13:33
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 15:54:37. #7.13#
SON DAKİKA: Asim Özer, AESOB Başkanlığına Adaylığını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.