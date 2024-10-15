Atakum Belediye Başkanı Türkel: Kadın çiftçilere destek sürecek - Son Dakika
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Politika

Atakum Belediye Başkanı Türkel: Kadın çiftçilere destek sürecek

Atakum Belediye Başkanı Türkel: Kadın çiftçilere destek sürecek

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde yaptığı açıklamada, tarımla geçimlerini sağlayan ailelere verdikleri desteğin artarak devam edeceğini belirtti. Kadın üreticilerle bir araya gelen Türkel, kadın emeğinin tarımsal üretimdeki önemine vurgu yaptı.

15.10.2024 16:53  Güncelleme: 16:55
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Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, "Tarımla geçimlerini sağlayan ailelerimize verdiğimiz destek artarak devam edecek ve daha çok ailenin yaşamına dokunacağız" dedi.

Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kent sınırları içerisinde geçimini tarımla sağlayan kadın üreticileri ziyaret ederek vatandaşların 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladılar. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren kadın çiftçiler, üretimi ve üreticiyi destekleyen çalışmalarından dolayı Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'e teşekkür ettiler.

Kadın çiftçilerden Zeynep Karakuş "Atakum Belediyesi'ne, çok teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun. Bizlere verdiği fidelerden çok memnun kaldık. Üretimi çok oldu. Kendi ihtiyacımı karşıladım. Pazara da götürdüm" dedi.

Hatice Bozkurt "Kesilli Mahallesi tarım üreticisiyim. Hayvancılık yapıyoruz. Ekin ekiyoruz. Arpa, mısır ve buğday yetiştiriyoruz. Çocuklarıma bakmak için tarım yapmak zorundayım" diye konuştu.

Melahat Tok, "Bahçe yapıyoruz, fidan dikiyoruz. İneklerimiz var. Sütünü sağıyor ve yağ yapıyoruz. Sütün fazlasını satıyoruz. Tavuk, kaz yetiştiriciliğiyle ve bahçelerimizde üretim yaparak geçiniyoruz" şeklinde konuşurken, Şengül Baş ise "Ekin, mısır üretimimizi yapıyoruz. Süt, yoğurt yapıp ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz ve pazarda satıyoruz. Atakum Belediyesi'nden fide yardımı geldi. Allah razı olsun. Fidelerimizi gönderdi" ifadelerini kullandı.

"Desteğimiz artarak devam edecek"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel de Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hayatın her alanında olduğu gibi tarımsal üretimde ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinde, kadın emeğinin kutsal bir önemi var. Kadın emeği toprakla, tarımla daha çok buluştuğunda kırsal üretim ve kalkınmayı da beraberinde getirecektir. Atakum Belediyesi olarak üretimi desteklemek hedefiyle, tarımla geçimlerini sağlayan ailelerimize verdiğimiz destek artarak devam edecek ve daha çok ailenin yaşamına dokunacağız. Yaşadığımız zorlu ekonomik süreci, el ele vererek ve üreterek aşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle soframıza, toprağımıza bereket kazandıran, kırsal kalkınmamızda hayati önemi sahip tüm kadınlarımızın Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyorum." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Atakum Belediye Başkanı Türkel: Kadın çiftçilere destek sürecek - Son Dakika

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