Atakum Belediye Başkanı Türkel: 'Üreterek Kalkınacağız' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Atakum Belediye Başkanı Türkel: 'Üreterek Kalkınacağız'

Atakum Belediye Başkanı Türkel: \'Üreterek Kalkınacağız\'

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, yaptığı saha çalışmalarında, yerel toplumun kalkınması için üretime yönelik adımlar attıklarını belirtti. Kamu kaynaklarının etkin kullanımını amaçlayan projelerde, belediyeye ait iş makineleri ve malzemelerin üretimi yapılarak maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.

08.10.2024 14:58  Güncelleme: 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, ilçede yaptığı saha çalışmalarında, "Üreterek kalkınacağız, kentimizi ve memleketimiz ileri taşıyacağız" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda belediyeye ait iş makinelerinin onarımı, araç bakımı, park donanımları, konteyner ve pano üretimi gibi birçok çalışma belediye bünyesindeki atölyelerde gerçekleştirilirken, çok sayıda uzman personelin görev aldığı çalışmalarda belediye hizmetlerinde kullanılacak malzeme, ekipman ve donanımlar ise az maliyetle üretiliyor.

Saha ziyaretleriyle belediye hizmetlerini yerinde inceleyen Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, personelden çalışmalar hakkında bilgi alıyor. Türkel, son olarak Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Makine İkmal Bakım ve Onarım müdürlüklerini ziyaret etti. Fen İşleri Şantiyesi'nde teknik ekiple kaynak yapan Türkel, ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ndeki çalışmaları inceledi. Belediyenin Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, tüm personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

"Üreterek kalkınacağız, kentimizi ve memleketimiz ileri taşıyacağız"

Başkan Türkel, belediye çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Atakum'da, en iyi hizmeti sunmak için tüm ekiplerimizle ara vermeden çalışıyoruz. Atakum Belediyesi olarak kendi üretimimizi, kendi personelimizle yapıyoruz. Belediyemiz bünyesindeki tesislerimizde, kentimizin açık alanlarında kullanılan masa, sandalye, bankların yanı sıra konteyner, tabela, pano gibi farklı hizmet alanlarında kullanılan malzemeleri ve ekipmanları üretiyoruz. Ekiplerimiz, Atakum'daki, parkların ve kamu alanlarının aydınlatılmasında elektronik destek vermenin yanı sıra kentimizdeki yaya geçidi, kaldırım ve yolları konforlu hale getirecek taş ve parkelerin üretimine ara vermeden devam ediyor. Ülke olarak yaşadığımız zorlu şartlardan üreterek ve üretim odaklı hareket ederek çıkabiliriz. Atakum Belediyesi olarak çalışmalarımızı ve projelerimizi bu anlayışla hayata geçiriyoruz. Üreterek kalkınacağız, kentimizi ve memleketimiz ileri taşıyacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Serhat Türkel, Belediye, Politika, Ekonomi, samsun, Atakum, Çevre, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Atakum Belediye Başkanı Türkel: 'Üreterek Kalkınacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
13:53 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi
13:18 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu’na ait çıkmasına Münevver Karabulut’un babasından ilk yorum Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum
22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
22:24 VAR kayıtları açıklandı: Immobile’nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu VAR kayıtları açıklandı: Immobile'nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu
22:10 Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin’in cesedi bulundu Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin'in cesedi bulundu
21:36 Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar
21:36 Dünyaca ünlü futbolcu kariyerini noktaladı Dünyaca ünlü futbolcu kariyerini noktaladı
20:59 Beşiktaş’ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir
20:51 İsrail’den Lübnan’a ’Denizden uzak durun’ tehdidi İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi
20:39 UEFA’dan Beşiktaş’a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor UEFA'dan Beşiktaş'a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 15:44:23. #1.13#
SON DAKİKA: Atakum Belediye Başkanı Türkel: 'Üreterek Kalkınacağız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.