Atakum Belediye Başkanı Türkel, Vatandaşlarla Buluştu

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi. Türkel, "Halkımız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Saha ziyaretleriyle belediye hizmetlerini yerinde inceleyen Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, halk buluşmalarına ara vermeden devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde esnafla bir araya gelen Başkan Türkel, vatandaşlarla sohbet etti. Samimi havada geçen sohbette renkli ve eğlenceli anlar yaşandı. Esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Türkel, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Türkel'in minik Atakumlularla sohbetinde renkli görüntüler oluştu. Art arda hizmete açılan kent lokantası ile halk et satış noktasından duydukları memnuniyeti dile getiren Atakumlular, kentin yenilenen yaşam alanlarıyla çehresinin değiştiğini ifade ettiler. Vatandaşlar, halka yönelik hizmetlerinden dolayı Başkan Türkel'e teşekkür ederek başarılar dilediler.

Türkel, kentte halk odaklı hizmetlerin artarak devam edeceğini belirterek, "Bugün esnafımız ve alışveriş yapan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Yaşadıkları sorunları ve taleplerini dile getirdiler. Güzel bir sohbet oldu. Belediye çalışmalarımız ve hayata geçireceğimiz projeler hakkında vatandaşlarımıza bilgi verdik. Ziyaretlerimiz, Atakum'un dört bir tarafında adım adım devam edecek. Her zaman dediğimiz gibi halkımıza hizmet için halk arasında olacağız ve Atakumluların sesi olacak projelerle kentimizi adına yakışır şekilde geleceğin marka kenti haline getireceğiz. Atakum Belediyesi olarak, ülke olarak yaşadığımız şartlar ne kadar ağır olursa olsun halkımız için yüreğimiz ortaya koyarak çalışıyoruz. Çalışmaya, üretmeye ve sosyal belediyecilik alanında projelerimizi tek tek hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN