Atakum Belediyesi'nin mali tablosu açıklandı

Politika

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, seçim sürecinde vurguladığı 'şeffaflık' sözünü tutarak belediyenin mali tablosunu sosyal medya aracılığıyla paylaştı. Tablo verilerine göre, Atakum Belediyesi'nin borcu 665 milyon 910 bin 269 TL, belediyeye bağlı şirketlerin borcu ise toplam 286 milyon 890 bin 551 TL.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, belediyenin mali durumunu dijital platformlar aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı. 31 Mart yerel seçimlerinde halkın desteğini alarak Atakum Belediye Başkanı seçilen Türkel, seçim sürecinde vurguladığı 'şeffaflık' sözünü tutarak belediyenin mali tablosunu açıkladı.

"Şeffaflık ilkesinde aslan vazgeçmeyeceğiz"

Başkan Türkel, açıklamasında "Sizlerin büyük bir güven oyu ile devraldığımız Atakum Belediyesi'nin mali durumunu, dijital platformlar aracılığıyla siz kıymetli hemşehrilerim ile paylaşıyorum. Seçim öncesinde ve Belediye Başkanlığı görevim boyunca, altını çizdiğim şeffaflık ilkesinden asla vazgeçmeyeceğime, her zaman sizlerin güvenine layık olacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Türkel, belediyenin toplam borucunun 665 milyon 910 bin 269 TL 53 Kuruş olarak açıkladı.

Mali borcun dağılımı

Atakum Belediyesinin mali borcunun dağılımı tabloda şu şekilde sıralanıyor:

Ticari banka kredileri 61 milyon 729 bin 448 TL 60 kuruş, esnafa olan borçlar 405 milyon 361 bin 450 TL 63 kuruş, vergi dairesi borçları 59 milyon 671 bin 800 TL 11 kuruş, personel maaş alacağı 26 milyon 585 bin 884 TL 73 kuruş, İller Bankası kredileri 65 milyon 169 bin 100 TL 24 kuruş, SGK ve Emekli Sandığı borçları 24 milyon 68 bin 871 TL 41 kuruş, diğer resmi kurum borçları ise 23 milyon 323 bin 813 TL 81 kuruş.

Şirketlerin toplam borcu 286 milyon 890 bin TL

Belediyeye bağlı şirketlerin borcu ise toplam 286 milyon 890 bin 551 TL 68 kuruş olarak belirlendi. Buna göre Atakum Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 2 milyon 15 bin 429 TL 25 kuruş borcu, 144 milyon 69 bin 525 TL 22 kuruş alacağı bulunuyor. Şirketin maliye borcu 45 milyon 649 bin 860 lira 97 kuruş, SGK prim borcu ise 196 milyon 570 bin 14 TL 80 kuruş olarak kaydedildi.

Atakum Sanat Kültür Turizm Yönetim Organizasyon Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 12 milyon 206 bin 163 TL 23 kuruş borcu, 2 milyon 999 bin 833 TL alacağı bulunuyor. Tabloda şirketin maliye borcu 643 bin 820 TL 29 kuruş, SGK prim borcu ise 29 milyon 805 bin 263 TL 14 kuruş olarak belirtildi. - SAMSUN