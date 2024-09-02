Atakum Belediyesi, Yenimahalle\'de Ruhsatsız Depoyu Yıktı

Politika

Samsun'un Atakum Belediyesi, Yenimahalle'de otopark alanına cephe olarak inşa edilen ruhsatsız depoyu yıktı.

Atakum Belediyesi, kentte imar kirliliğine neden olan kaçak yapılaşmayla mücadeleye aralıksız devam ediyor. Körfez Mahallesi'nde 5009. Sokak'ta bulunan ruhsatsız ve imar planına aykırı inşaatın ardından Atakum Belediyesi ekipleri bu kez, Yenimahalle Mahallesi 3120. Sokak'taki kaçak eklenti yapıyı yıktı. Ekipler, bir binanın bodrum katında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesine ve onaylı mimari projeye aykırı olarak PVC, cam ile kapatılarak otopark alanı cephesine yeni bir kullanım alanı oluşturulduğunu tespit etti. Depo olarak kullanılan yapı ile ilgili imara aykırılığın giderilmesi için para cezası ve belirli yasal süre verilmesine rağmen, ihlaller devam etti. Tüm yasal süreçlerin işletildiği kaçak eklenti yapı, Belediye Encümeni'nde verilen kararla yıkıldı.

Kaçak inşaata geçit yok

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Atakum'da sağlıklı kentleşmeye engel olan ve çevreye ciddi zararları olan kaçak yapılaşmayla mücadelemizi, kararlılıkla sürdüreceğiz. Kentimizde, imar mevzuatına aykırı küçük büyük hiçbir yapılaşmaya geçit vermeyeceğiz. Ekiplerimiz, çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor ve gerekli incelemeleri yapıyor. Atakum'u adına yakışır, sağlıklı kentleşmesi ve yüksek yaşam standartları ile daha ileri seviyeye taşımak için Belediyemizin tüm imkanlarını kullanacağız" dedi. - SAMSUN