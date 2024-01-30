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Atakum Belediyesi Yol Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Atakum Belediyesi Yol Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor

Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla özveriyle çalıştıklarını belirtti. Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ağır araç geçişleri ve şiddetli yağışlar nedeniyle hasar gören yolların bakım ve onarımında önemli aşama kaydetti. Yenimahalle, Mevlana, İncesu, Esenevler, Balaç gibi birçok mahallede eş zamanlı yürütülen çalışmalarla, yollar daha güvenli ve konforlu hale getiriliyor.

Atakum Belediyesi Yol Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor
30.01.2024 - 12:46,
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Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek, güvenli ve rahat ulaşımı sağlamak amacıyla her zaman özveri ile çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında yol düzenleme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler, ağır araç geçişleri ve şiddetli yağışlar nedeniyle hasar gören yolların bakım ve onarımında; önemli aşama kaydetti. Atakum'un kırsal ve merkez mahallelerinde gerçekleştirilen malzeme serme, taş parke ve asfalt yama çalışmalarında çok sayıda personel görev alıyor. Yenimahalle, Mevlana, İncesu, Esenevler, Balaç gibi birçok mahallede eş zamanlı yürütülen çalışmalarla, yollar daha güvenli ve konforlu hale getiriliyor.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, yol düzenleme çalışmaları hakkında "Atakum Belediyesi olarak; vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek, güvenli ve rahat ulaşımı sağlamak amacıyla her zaman özveri ile çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz bozulan yolların bakım ve onarımı için, sahada yoğun mesai harcıyor. İlk günkü görev ve sorumluluk bilincimiz ile hareket ediyoruz. Hasarlı yolların büyük bir kısmı, ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla onarıldı" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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