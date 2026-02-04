Ataşehir'de halk buluşmalarının altıncısı düzenlendi - Son Dakika
Ataşehir'de halk buluşmalarının altıncısı düzenlendi

04.02.2026 17:11  Güncelleme: 17:13
Ataşehir Belediyesi, 'Söz Sizde Çözüm Bizde' projesi kapsamında altıncı halk buluşmasını düzenledi. Vatandaşlar, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birebir görüşerek taleplerini iletti. Buluşmada birçok belediye biriminin temsilcileri de yer aldı.

Ataşehir Belediyesi'nin "Söz Sizde Çözüm Bizde" halk buluşmalarının altıncısı düzenlendi. Randevusuz olarak gerçekleştirilen halk buluşmasına Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri katıldı.

Vatandaş ile belediye yönetimi arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak katılımcı ve erişilebilir yönetim anlayışını ortaya koyan randevusuz halk buluşmalarının altıncısı gerçekleşti. Ataşehirlilerin herhangi bir randevuya gerek duymadan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birebir görüşme fırsatı bulduğu buluşma, sabahın erken saatlerinde başladı. Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda vatandaşlar taleplerini ve yaşadıkları sorunları doğrudan Başkan Adıgüzel'e iletirken, görüşmeler sırasında iletilen başlıklar anında ilgili birimlere yönlendirildi. Buluşmada Temizlik İşleri, Veteriner İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Zabıta, Yapı Kontrol, İmar ve Denetim, Kentsel Dönüşüm, Afet İşleri, Sosyal İşler ve Destek Hizmetleri başta olmak üzere birçok belediye biriminin temsilcileri hazır bulundu. Birim yetkilileri, vatandaşlardan gelen talepleri tek tek dinleyerek, çözüm yolları hakkında bilgilendirme yaptı.

Halk buluşmalarının önemine dikkat çeken Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Vatandaşlarımızla birebir görüşerek taleplerini doğrudan dinlemek, çözüm üretme sürecimizi daha hızlı ve sağlıklı hale getiriyor. Ataşehir'i ortak akılla yönetmek, her görüşü önemsemek bizim temel anlayışımız. Bu buluşmalarla ilçemizi birlikte daha yaşanabilir bir kent haline getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlardan tam not aldı

Halk buluşmalarından memnun kalan vatandaşlar, hem belediye birim yöneticilerine hem de Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e teşekkürlerini sundu. Ataşehir Belediyesi'nin düzenli olarak gerçekleştirdiği halk buluşmalarıyla vatandaşların yönetime doğrudan katılımı güçlendirilirken, sorunların hızlı, şeffaf ve ortak akılla çözüme kavuşturulması hedefleniyor. - İSTANBUL

