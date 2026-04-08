Ateşkesle İlgili Kutlama Mesajı
Ateşkesle İlgili Kutlama Mesajı

08.04.2026 09:39
Hayati Yazıcı, ABD-İsrail ile İran arasındaki ateşkesi ve barışı kutladı, müzakerelerin önemini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, ABD- İsrail ile İran arasındaki 2 haftalık ateşkese ilişkin, "Geçici de olsa barış kazandı, insanlık kazandı. Ateşkesin sağlanmasında ülkemiz başta olmak üzere katkısı olan her ülkeyi ve herkesi kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Soykırımcı Netanyahu'nun kışkırtmasıyla başlatılan ve giderek alevlenen, tarihi süreçlerde tecrübe birikimiyle sağlanmış insanlık ortak değerlerini ve bu birikimler esas alınarak oluşturulmuş uluslararası hukuksal normları yok sayan, akıl ve izan dışı savaş ve savaş söyleminin yerini, bu gece deklare edilen on beş günlük ateşkes deklarasyonu ile avdet eden aklıselim almış bulunuyor. Geçici de olsa barış kazandı, insanlık kazandı. Ateşkesin sağlanmasında ülkemiz başta olmak üzere katkısı olan her ülkeyi ve herkesi kutluyorum.

Türkiye, İran'ı hedef alan savaşın başından bu yana ve genel olarak ülkeler arası sorunların çözümünde en doğru yöntemin diplomasi, diyalog ve uzlaşma olduğuna her zaman ve uygun her yerde vurgu yapmakta, kaçınılmaz olmadıkça, barışı sağlayacak müzakereyi öncelemektedir. Dileğimiz odur ki insanlığın kazanımı ortak değerleri yok sayan, savaş suçlarını işlemekten sakınmayan, tüm dünyanın gözü önünde sürdürülen ABD/İsrail-İran savaşının, bu gece ilan edilen ateşkes sürecinde sulh anlaşması ile sonlandırılmasının sağlanmasıdır."

Kaynak: AA

Hayati Yazıcı, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
Denizli’de 4 büyüklüğünde deprem Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış
İzmir’de 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 304 gram uyuşturucu çıktı İzmir'de 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 304 gram uyuşturucu çıktı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı Yoğun bakımda tedavi görüyor İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor
Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar

10:12
Bir rezillik daha Dev maç öncesi yine “Zıplamayan Müslümandır“ dediler
Bir rezillik daha! Dev maç öncesi yine "Zıplamayan Müslümandır" dediler
10:05
Acun Ilıcalı’dan şok karar Düşünmeden satacak
Acun Ilıcalı'dan şok karar! Düşünmeden satacak
09:51
Real Madrid gece yarısı karıştı Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
Real Madrid gece yarısı karıştı! Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
09:31
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
09:00
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı
08:15
Trump, İran’ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı Son anda devreye girdiler
Trump, İran'ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı! Son anda devreye girdiler
