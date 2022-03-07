Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında rekor - Son Dakika
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Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında rekor

07.03.2022 15:31
Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında rekor

Avrupa'da doğalgaza yapılan yüzde 60'lık zammın ardından doğalgazın megavatsaat fiyatı 148'den 345 euro'ya yükseldi.

Avrupa'da doğalgaza yapılan yüzde 60'lık zammın ardından doğalgazın megavatsaat fiyatı 148'den 345 euro'ya yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ederken, birçok ülkenin de Rusya'ya karşı yaptırımları devam ediyor. Avrupa ülkelerinin uyguladıkları yaptırımlara Rusya tarafından da misilleme yaptırımlar geliyor. Rus petrolüne ambargo uygulanması planının gündeme gelmesiyle petrol fiyatları 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Avrupa'da doğalgaza yapılan yüzde 60 zammın ardından ise doğalgazın megavatsaat fiyatı 148'den 345 euro'ya yükseldi. Yapılan zammın ardından doğal gazın yüzde 40'ını Rusya'dan karşılayan 20 Avrupa ülkesi, Şubat ayında Rusya'ya 5,6 milyar doğalgaz için ödeme yaparken, Mart ayında 18 milyar ödeme yapacak.

Enerji piyasalarındaki artışın tüm sektörlere yansıması bekleniyor. - BERLİN

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Doğalgaz, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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