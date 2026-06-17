UID Hessen heyeti Diyarbakır Çermik’te temaslarda bulundu

Avrupa Demokratlar Birliği (UID) teşkilatı Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde temaslarda bulundu.

UID Hessen Bölge Başkanı Alpay Duru, Teşkilatlanma Başkanı Halit Demiroğlu ve beraberindeki heyet, Çermik Belediyesi, Çermik Zaza Dili ve Kültürü Derneğini ziyaret edip esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi. Heyet ziyaretlerde Almanya'daki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan UID Hessen Bölge Başkanı Alpay Duru, "Uluslararası Demokratlar Birliği (UID Hessen) 2004 yılında Almanya'nın Köln şehrinde dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya başbakanı tarafından kurulmuştur. Bugün itibari ile dünyaya açılmış ve 39 ülkede faaliyet göstermektedir. Vizyonumuz, tüm dünyada yaşayan vatandaşlarımızın yaşadığı ülkelerde temsil hakkını ve birliğini beraberliğini korumak ve sürdürmek. Biz UID Hessen bölgesi olarak ilk defe böyle bir geziye imza attık. Diyarbakır, Batman ve Çermik ilçesini kapsayan geziyi düzenlemiş olmaktan gurur duyuyoruz. Devletimizin birlik ve beraberliği için toplumumuzun zenginliğini görmenin memnuniyeti ile ayrılıyoruz. Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu başkanımıza bizlere göstermiş olduğu yürekten ev sahipliği için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizlere Doğunun cenneti diyebileceğimiz güzelliklerini gösteren tüm vatandaşlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Heyet, ziyaretlerin ardından ilçeden ayrıldı. - DİYARBAKIR