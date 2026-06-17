UID Hessen heyeti Diyarbakır Çermik’te temaslarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

UID Hessen heyeti Diyarbakır Çermik’te temaslarda bulundu

UID Hessen heyeti Diyarbakır Çermik’te temaslarda bulundu
17.06.2026 12:25  Güncelleme: 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Demokratlar Birliği (UID) teşkilatı Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde temaslarda bulundu.

Avrupa Demokratlar Birliği (UID) teşkilatı Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde temaslarda bulundu.

UID Hessen Bölge Başkanı Alpay Duru, Teşkilatlanma Başkanı Halit Demiroğlu ve beraberindeki heyet, Çermik Belediyesi, Çermik Zaza Dili ve Kültürü Derneğini ziyaret edip esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi. Heyet ziyaretlerde Almanya'daki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan UID Hessen Bölge Başkanı Alpay Duru, "Uluslararası Demokratlar Birliği (UID Hessen) 2004 yılında Almanya'nın Köln şehrinde dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya başbakanı tarafından kurulmuştur. Bugün itibari ile dünyaya açılmış ve 39 ülkede faaliyet göstermektedir. Vizyonumuz, tüm dünyada yaşayan vatandaşlarımızın yaşadığı ülkelerde temsil hakkını ve birliğini beraberliğini korumak ve sürdürmek. Biz UID Hessen bölgesi olarak ilk defe böyle bir geziye imza attık. Diyarbakır, Batman ve Çermik ilçesini kapsayan geziyi düzenlemiş olmaktan gurur duyuyoruz. Devletimizin birlik ve beraberliği için toplumumuzun zenginliğini görmenin memnuniyeti ile ayrılıyoruz. Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu başkanımıza bizlere göstermiş olduğu yürekten ev sahipliği için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizlere Doğunun cenneti diyebileceğimiz güzelliklerini gösteren tüm vatandaşlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Heyet, ziyaretlerin ardından ilçeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Politika, Çermik, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika UID Hessen heyeti Diyarbakır Çermik’te temaslarda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman’da “dairesel köy“ sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor Adıyaman'da "dairesel köy" sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor
TikTok’taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı
Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı Sebebi yürek burktu Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu
AP’den Türkiye’ye kritik uyarı: Schengen kapıları kapanabilir AP’den Türkiye’ye kritik uyarı: Schengen kapıları kapanabilir
Ece İrtem’in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim

12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
11:54
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
11:49
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar İşte evlerinden çıkanlar
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar
11:20
Kritik MYK öncesi CHP’de flaş gelişme Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:09
Görüntü maalesef Türkiye’den Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 12:35:38. #7.12#
SON DAKİKA: UID Hessen heyeti Diyarbakır Çermik’te temaslarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.