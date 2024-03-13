Avrupa Komisyonu, Yunanistan'ı AB Adalet Divanı'na sevk etme kararı aldı

Politika

Avrupa Komisyonu, Yunanistan'ı taşkın ve nehir havzası yönetim planlarının revizyonunu tamamlamadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanına sevk etme kararı aldı.

Avrupa Komisyonu'ndan Yunanistan'a kötü haber geldi. Komisyon tarafından yapılan açıklamada, taşkın ve nehir havzası yönetim planlarının revizyonunu tamamlamadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanına sevk etme kararı alındığı bildirildi.

Söz konusu planların Avrupa Yeşil Anlaşması'nın önemli bir parçası olduğunu ifade edilen açıklamada, "Üye devletler nehir havzası yönetim planlarını her 6 yılda bir güncellemek ve raporlamak zorundadır. Yunanistan şu ana kadar nehir havzası yönetim planlarını gözden geçirmemiş, kabul etmemiş ve raporlamamıştır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, ayrıca Yunanistan'ın şu ana kadar taşkın riski yönetim planlarını da aynı şekilde rapor etmediği aktarıldı.

Komisyon'un Şubat 2023'te Yunanistan'a resmi bir bildirim mektubu gönderdiği hatırlatılan açıklamada, "Bunu Kasım 2023'te Yunanistan'ı yükümlülüklerine uymaya ve planların gözden geçirilmesini tamamlamaya çağıran gerekçeli bir görüş takip etmiştir. Ancak, ilgili planlar hala sonuçlandırılmamıştır. Komisyon, Yunan makamlarının bugüne kadar gösterdikleri çabaların yetersiz olduğunu düşünmekte ve bu nedenle Yunanistan'ı Avrupa Birliği Adalet Divanı'na sevk etmektedir" denildi. - BRÜKSEL