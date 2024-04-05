Avukatlar, 31 Mart seçimlerinde büyük sorumluluk aldı

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, 31 Mart'ta seçimin huzur ve güven içerisinde geçmesi için avukatların büyük sorumluluk aldığını belirterek, "Ülkemizin her bir yanında meslektaşlarımın varlığı seçim gününü başarıyla atlatmamızı sağladı." ifadesini kullandı.

Çiftci, "5 Nisan Avukatlar Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, savunma hakkı ve avukatlık mesleğinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini bildirdi.

İddia, hüküm ve savunmanın yargı sacayağının olmazsa olmazı olduğunu kaydeden Çiftci, avukatların çabalarının demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinin devamı için yaşamsal önem taşıdığını vurguladı.

Avukatların eğitimden sosyal güvenliğe, özlük haklarından iddia makamıyla eşitliğine kadar büyük sorunlar yaşadığını anlatan Çiftci, "Bununla birlikte avukatlara karşı şiddet vakaları, avukatlara uygulanan vergi adaletsizliği ve en önemlisi çoklu baro uygulaması iktidarın mesleğimize sistematik saldırılarından sadece bazılarıdır. Burada esas hedef ise mesleğimizle özdeşleşmiş hukuksuzluğa ve yasaklara karşı direnme gücüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftci, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde avukatların önemli bir rol oynadığını da belirten Çiftci, "31 Mart günü oy verme saatinden sonuçların YSK sistemine girilmesine ve itiraz süreçlerine kadar seçimin huzur ve güven içerisinde geçmesi için meslektaşlarım büyük sorumluluk aldı. Ülkemizin her bir yanında meslektaşlarımın varlığı seçim gününü başarıyla atlatmamızı sağladı." ifadelerine yer verdi.