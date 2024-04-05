Avukatlar, 31 Mart seçimlerinde büyük sorumluluk aldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, 31 Mart'ta seçimin huzur ve güven içerisinde geçmesi için avukatların büyük sorumluluk aldığını belirterek, "Ülkemizin her bir yanında meslektaşlarımın varlığı seçim gününü başarıyla atlatmamızı sağladı." ifadesini kullandı.
Çiftci, "5 Nisan Avukatlar Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, savunma hakkı ve avukatlık mesleğinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini bildirdi.
İddia, hüküm ve savunmanın yargı sacayağının olmazsa olmazı olduğunu kaydeden Çiftci, avukatların çabalarının demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinin devamı için yaşamsal önem taşıdığını vurguladı.
Avukatların eğitimden sosyal güvenliğe, özlük haklarından iddia makamıyla eşitliğine kadar büyük sorunlar yaşadığını anlatan Çiftci, "Bununla birlikte avukatlara karşı şiddet vakaları, avukatlara uygulanan vergi adaletsizliği ve en önemlisi çoklu baro uygulaması iktidarın mesleğimize sistematik saldırılarından sadece bazılarıdır. Burada esas hedef ise mesleğimizle özdeşleşmiş hukuksuzluğa ve yasaklara karşı direnme gücüdür." değerlendirmesinde bulundu.
Çiftci, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde avukatların önemli bir rol oynadığını da belirten Çiftci, "31 Mart günü oy verme saatinden sonuçların YSK sistemine girilmesine ve itiraz süreçlerine kadar seçimin huzur ve güven içerisinde geçmesi için meslektaşlarım büyük sorumluluk aldı. Ülkemizin her bir yanında meslektaşlarımın varlığı seçim gününü başarıyla atlatmamızı sağladı." ifadelerine yer verdi.
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Eskişehir'de yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi adayı Av. Hakan Karabacak, Beylikova Belediye Başkanı olarak seçildi. Karabacak ve meclis üyeleri mazbatalarını alarak belediye binasında buluştu. Devir teslim töreninde Karabacak, Beylikova'nın geleceği için çalışacaklarını belirtirken, eski başkan Özkan Alp de başarılar diledi. Törenin ardından Karabacak, Atatürk büstüne çelenk sunumu ve saygı duruşunda bulundu.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin başkenti Washington'da Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelerek bölgedeki durum ve Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüyle ilgili konuları ABD'li muhataplarına iletti. Tatar, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesinin verimli geçtiğini ve KKTC'ye yönelik ambargo ve yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladıklarını belirtti. Ayrıca, Tatar'ın New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geleceği de açıklandı.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Roman vatandaşların sosyal ve çalışma hayatına katılımlarını desteklediklerini belirterek, yeni projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve avukatlar, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Sağkan ile beraberindeki avukatlar, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesinin önüne geldi. Mozoleye çelengin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Sağkan, Anıtkabir Özel Defteri'ne mesaj yazdı.
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak ikinci dönem Belediye Başkanlığı için makamına oturdu. Yalçın, kazananın Akdağmadeni olduğunu belirterek halka teşekkür etti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile 16 ilçenin belediye başkanları, mazbatalarını aldıktan sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Yavaş, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Ekrem İmamoğlu, Sözcü gazetesine verdiği röportajda 2023 seçimlerindeki rakibi Murat Kurum hakkında 'İyi bir rakipti' şeklinde konuştu. Ayrıca, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna ise şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne odaklandığını belirtti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Meclis'te görev yapan personel ile bayramlaştı. Kurtulmuş, personelin bayramını kutlayarak sağlıkla nice bayramlara erişmeleri temennisinde bulundu.
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