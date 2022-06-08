Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı - Son Dakika
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Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı

08.06.2022 21:19

Avukatlık Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi ve kabul edilerek yasalaştı. Kanunla adli yardım hizmetleri için kullanılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan ödeneğin barolar arasındaki dağıtım esasları belirleniyor.

Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

AVUKATLIK STAJINDA DÜZENLEMELER

Kanuna göre, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.

Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcı mesleğinden olanlar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar da görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilecek. İlgili birimlerce stajın yapılması konusunda gereken kolaylık sağlanacak.

Birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak. Yargı mercilerinin talebi üzerine yapılacak görevlendirmeler, Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan elektronik bilişim sistemi üzerinden o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılacak.

ÖDENEĞİN BAROLAR ARASINDA DAĞITIMI

Kanunla adli yardım hizmetleri için kullanılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan ödeneğin barolar arasındaki dağıtım esasları belirleniyor. Buna göre, ödenekten gönderilen paraların barolar arasındaki dağıtımında puanlama esas alınacak. Puanlamada öncelikle her baroya 5 temel puan verilecek. Bu temel puana ilave edilecek puanlar, baroların üye sayıları ve il nüfusları baz alınarak belirlenecek. Baroya kayıtlı olan her 50 üye avukat için bir puan; il nüfusu esas alınarak her 5 bin nüfus için bir puan belirlenerek baronun puanına eklenecek.

Birden fazla baronun bulunduğu illerde ise her 5 bin nüfus için tespit edilecek toplam puanın yüzde 40'ı, o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak, kalanı ise o ilde levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra elde edilen rakamın her baronun üye sayısına çarpımı sonucu elde edilecek puana göre dağıtılacak.

Genel Kurulda daha sonra müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geneli üzerinde görüşmelere geçildi.

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Avukatlık Kanun ve Türk Borçlar Kanunu Teklifi kabul edildi Avukatlık Kanun ve Türk Borçlar Kanunu Teklifi kabul edildi
Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı - Son Dakika

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