Avustralya Başbakanı Morrison, seçim yenilgisini kabul etti - Son Dakika
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Avustralya Başbakanı Morrison, seçim yenilgisini kabul etti

21.05.2022 19:31
Avustralya Başbakanı Morrison, seçim yenilgisini kabul etti

Avustralya'da bugün gerçekleştirilen seçimlerin ardından mevcut Başbakan Scott Morrison seçim yenilgisini kabul ederek, rakibini tebrik etti.

Avustralya'da bugün gerçekleştirilen seçimlerin ardından mevcut Başbakan Scott Morrison seçim yenilgisini kabul ederek, rakibini tebrik etti.

Avustralya'da halk, yeni hükümet seçimi sandık başına gitti. Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin belirleneceği seçimler için yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 18.00'de son buldu. 9 yıldır iktidarda bulunan Liberal-Ulusal parti koalisyon hükümeti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin yarıştığı seçimde, mevcut Başbakan Scott Morrison seçimi kaybettiğini açıkladı. Morrison, "İşçi Partisi lideri Anthony Albanese ile görüştüm ve onu seçim zaferinden dolayı tebrik ettim" dedi.

"ÜLKEYİ BİRLEŞTİRMEK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

İşçi Partisi lideri Anthony Albanese Sidney'de oy kullandıktan sonra bir açıklama yaparak, "Mesajım, tüm Avustralyalıları temsil etmek istiyorum. Ülkeyi birleştirmek istiyorum. Son zamanlarda çok fazla bölünme oldu. Mevcut hükümete yönelik eleştirilerimden biri de Scott Morrison'ın birlik ve ortak amaçtan ziyade farklılık ve bölünme arayışında olması. İnsanları bir araya getirmek istiyorum ve büyük demokrasimizde insanlar nasıl oy verirse versin, insanların görüşlerini sandıkta ifade etmeleri güzel. Bunu yaptıktan sonra birlik olup millet olarak ilerlememiz gerekiyor. Yapabileceğimize inanıyorum" demişti.

(İHA)

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Avustralya Başbakanı Morrison seçim yenilgisini kabul etti Avustralya Başbakanı Morrison seçim yenilgisini kabul etti Avustralya'da işçi partisi lideri Albanese'in yeni başbakan olması bekleniyor Avustralya'da işçi partisi lideri Albanese'in yeni başbakan olması bekleniyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Avustralya Başbakanı Morrison, seçim yenilgisini kabul etti - Son Dakika


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