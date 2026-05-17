Aydın Çavuşoğlu'nun Vefatı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren iş insanı Aydın Çavuşoğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun kıymetli kardeşinin vefat haberini derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı Ali olsun." ifadesini kullandı.