Aydın\'da AK Parti Adayının Mezarlıkta Pankart Asması Tartışma Yarattı

Politika

Demokrasinin kalesi Aydın'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala adaylar kendini tanıtabilmek ve 1 oy fazla alabilmek için her yolu denemeye başladı. Aydın'ın Yenipazar İlçesi'de AK Parti'den Belediye Başkan Adayı olan Kıvanç İşbilen kendi fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Hepimizin Başkanı" yazılı siyasi pankartını Hamzabili Mezarlığı'na asıtrdı. Olayı tepki gösteren bazı köylüler ise "Dirilere başkan seçiyoruz, ölülerimizi rahat bırakın" diyerek mezarlığın ve ölenlerin siyasete alet edilmemesini istedi.

Oldukça çekişmeli bir seçime tanıklık etmeye hazırlanan Aydın'da dağ taş siyasilerin pankartları ile doldu. Bu arda bazı adayların mezarlıklara bile afişlerini asması dikkat çekti. Aydın'ın Yenipazar ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Kıvanç İşbilen'in yerel seçimler için hazırlanan ve üzerine 'Hepimizin Başkanı' yazılı pankartın Hamzabali Mezarlığı'na asılması farklı yorumlara neden oldu.

Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart'a sayılı günler kala Aydın'ın cadde ve sokaklarında adayların afiş ve pankartları yerlerini almaya devam ediyor. Yenipazar'da da, AK Parti Belediye Başkan Adayı Kıvanç İşbilen'in seçim kampanyası kapsamında hazırlanan afişi, Hamzabali Mezarlığı'na asıldı. Kimini gülümseten kimini de şaşırtan pankartın mezarlığa asılmasını etik bulmayan bazı vatandaşlar durumu 'Ölüler oy mu kullanaca' diye yorumladılar. Yakınlarının kabrini ziyaret etmek için mezarlığa gelen bazı vatandaşlar, "Bazı zaman ve mekanlar siyasetten uzak tutulması gerekir. Bunlardan birinin de mezarlıklar olduğunu düşünüyoruz. Ölüler oy kullanmaz. Mezarlığa gelen diriler de burada siyaset düşünmemelidir. Bu nedenle siyasetin mezarlıktan uzak tutulması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştular. - AYDIN