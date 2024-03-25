Aydın\'da Bağımsız Adayın İlginç Seçim Taktiği: Faytonla Şehir Turu

Demokrasinin kalesi olarak bilinen Aydın'da yerel seçimler yaklaştıkça adaylar da farklı yöntemlerle seçmene ulaşıp vatandaşın gönlünü almaya çalışırken, en ilginç yöntemi ise Sultanhisar'ın bağımsız Belediye Başkan Adayı Ertegün Ünal kullanıyor.
Herkesin lüks otomobiller ve oldukça zenginlik gösterisi ile seçim çalışmalarını yürüttüğü Aydın'da Ertegün Ünal, rakiplerine inat faytonla şehir turu yapmaya başladı. Diğer adayların oy kullanacaklara hitap ettiği şehirde, çocukları sevindiren Ünal, seçimi bir yarıştan ziyade demokrasi şöleni olarak gördüğünü söyledi.
Bugün semt pazarı kurulan Atça Mahallesi'nde seçim çalışmalarına devam eden Ertegün Ünal, lüks otomobili yerine özel olarak giydirdiği tarihi fayton ve kiraladığı şehir bandosu ekibiyle şehir turu yaptı. Dizginleri eline alıp şehrin cadde ve sokaklarında kullandığı fayton ve şehir bandosu ile halkı selamlayan Sultanhisar'ın Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ertegün Ünal'ın bu yöntemi oldukça ilgi çekti. Yetişkinlere selam verip çocuklara da top hediye eden Ünal, zaman zaman kıraathane ve parklarda oturan vatandaşların yanına gidip hal hatır sordu. Vatandaşların istekleri doğrultusunda özel parçalar da çalan şehir bandosu önünde oynamayı da ihmal etmeyen Atçalılar, geçtiğimiz dönem belediye başkanları bağımsız aday Ertegün Ünal'a destek verip başarı dilediler.
Bağımsız adayın renkli görüntüler oluşturan propaganda çalışması en çok çocukları mutlu ederken, çalışması ile ilgili açıklama yapan Ertegün Ünal; "Yaklaşan yerel seçimler öncesi propaganda çalışmalarına yeni bir ahenk katmak istedim. Bu seçimleri 'Demokrasi şöleni' diye hep söyledik. Hep demokrasi şöleni olsun dedik. Özellikle çocuklar için şehir bandosu ve fayton getirdik. Çocuklara top dağıtıyoruz. Çocuklarımızın oyları olmasa da Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle bir maneviyat kazandıralım istedik. Faytonumuz seçim gününe kadar çocuklarımızı gezdirecek. Kim başkan olursa olsun birlik beraberlik içinde 1 Nisan'a uyanalım" diyerek seçimlerin hayırlı olmasını diledi. - AYDIN
Son Dakika › Politika › Aydın'da Bağımsız Adayın İlginç Seçim Taktiği: Faytonla Şehir Turu - Son Dakika
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