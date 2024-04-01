Aydoğmuş köyünde muhtarlık seçimi sonrası kutlama

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde mevcut muhtar seçimi kaybederken, köylüler yeni muhtarın zaferini sabaha kadar davul ve zurna eşliğinde oynayarak kutladı.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde muhtarlık için 3 aday yarıştı. Mevcut muhtar Hatice Şahin 132 oy alırken, Recep Coşgun 276 oyla seçimi kazandı. Aydemir Tüzün ise 62 oy aldı. Seçimin tamamlanmasının ardından köylüler muhtar değişimini araç konvoyu ve davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı. Araçlarla konvoy oluşturan köylüler, köy meydanında meşalelerle davul ve zurna eşliğinde oynadı. Köylüler daha sonra köy kıraathanesine geçerek burada da sabaha kadar oynayarak yeni muhtarın zaferini kutladı. - ISPARTA
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İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın resmi olmayan verilerine göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy ile seçimi kazandı. AKP adayı Murat Kurum yüzde 39,59'da kaldı. İtiraz süreleri ise belirlendi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra belde belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti'nin adayı Ersan Çölgeçen, kesin olmayan sonuçlara göre kazandı. Çölgeçen, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek, beldenin gelişimi ve kalkınması için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP Bursa'da büyükşehir belediye başkanlığını kazandı. CHP'nin adayı Mustafa Bozbey Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. CHP ayrıca ilçe sayısını da artırdı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri uygulamalar sonucunda 417 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca, yapılan çalışmalarda 129 ruhsatsız tabanca, 38 ruhsatsız tüfek ve 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uygulamalar sonucunda 104 kişi tutuklandı, 3 bin 58 fişek, 3 çalıntı araç, 21 çalıntı motosiklet bulundu ve 81 kişiye 79 bin TL idari para cezası uygulandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olan ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru Y.V'nin saklandığı yerin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi. Y.V. gözaltına alındı ve örgütle bağlantısını gösteren deliller bulundu. Eski polis memuru, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde AK Parti'den aday olan Erkan Aksoy, tekrar belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2024 seçimlerinde Aksoy 950 oy alırken, CHP'nin adayı Nazim Kaya 724 oy, Yeniden Refah Parti'sinin adayı Bilal Sadak ise 31 oy aldı.
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