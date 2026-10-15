Aykut Kaya, Gazipaşa-Ankara uçuşlarının kış boyunca açık tutulmasını istedi

Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, "Gazipaşa- Ankara uçuş hattının kış boyunca açık kalmasını sağlamasını bekliyoruz. Hemşerilerimizi mağdur etmeyin." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AJet'in Gazipaşa-Ankara uçuşlarını ekim sonundan mart sonuna kadar iptal etme kararı aldığını söyledi.

Uçuş hattının önemine değinen Kaya, "Bu hat Anamur, Gazipaşa, Alanya, Bozyazı, Ermenek ve Sarıveliler'de yaşayan yaklaşık 600 bin insanımızın faydalandığı stratejik bir hat. Bu hattın iptal edilmesi kabul edilemez. Üstelik yeterli yolcu doluluğuna sahip bir hattan bahsediyoruz." diye konuştu.

Alınan kararla bölgenin Ankara'ya en kısa ulaşım imkanının ortadan kaldırılacağını savunan Kaya, şöyle konuştu:

"Gazipaşa'dan, Alanya'dan Ankara'ya gitmek artık 5,5-6 saatlik yorucu bir yolculuk demek. Yazık, günah bu insanlara. Zamanında Gazipaşa Havalimanı'nın yapılması ne kadar doğru bir kararsa, bugün bu hattın iptal edilmesi de o kadar yanlış bir karardır. Bir taraftan Gazipaşa Havalimanımıza yeni uluslararası uçuşlar kazandırmaya çalışıyoruz, diğer taraftan kendi milli hava yolu şirketimiz başkentimize, Ankaramıza uçuşlarını iptal ediyor. Bu nasıl bir çelişki?"

Hattın tamamen kapatılması yerine daha az uçuş yapılabileceği önerisinde bulunan Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına seslenerek, "Gazipaşa-Ankara hattının kış boyunca açık kalmasını sağlamasını bekliyoruz. Hemşerilerimizi mağdur etmeyin." dedi.