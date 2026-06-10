Aytmatov 18. Yılında Anıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili, Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı İlyas Topsakal, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'u ölümünün 18. yıl dönümünde andı.

Topsakal, yaptığı yazılı açıklamada, Aytmatov'un Türk milletinin hafızasında bıraktığı derin izlerle yaşayan müstesna isimlerden biri olduğunu kaydetti.

Aytmatov'un eserlerini farklı kılan temel unsurun, Türk milletinin hafızasını diri tutma çabası olduğunu belirten Topsakal, "Edebiyatı yalnız estetik bir alan olarak değerlendirmedi. Kalemi, kültürü koruyan bir hafıza aracı haline getirdi. Romanlarında bozkırın dili, halk anlatıları, eski Türk inançları, aile yapısı, geleneksel hayat ve tarih şuuru canlı tutuldu. Bu nedenle onun eserlerinde yer alan dağlar, atlar, kurtlar, tren yolları ve uçsuz bucaksız stepler yalnız birer tasvir değil, kaybolmaması gereken bir medeniyetin sembolleridir." ifadelerini kullandı.

Türk milliyetçiliği açısından bakıldığında Aytmatov'un taşıdığı anlamın daha da belirginleştiğini vurgulayan Topsakal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü onun eserlerinde milliyetçilik kuru bir slogan değil, dili, kültürü, hafızayı ve medeniyet mirasını koruma iradesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Romanlarında Türk milletinin yalnız geçmişi değil, geleceğe dair endişeleri, korkuları ve umutları da yer almaktadır. Bugün Anadolu'dan Kırgızistan'a, Kazak bozkırlarından Azerbaycan'a kadar geniş bir coğrafyada Aytmatov'un eserleri okunmaya devam etmektedir. Türk dünyasının farklı bölgelerinde yaşayan genç kuşaklar, onun satırlarında kendi tarihlerini, kültürel köklerini ve medeniyet hafızalarını yeniden keşfetmektedir.

Aradan geçen yıllar, Cengiz Aytmatov'un etkisini azaltmamıştır çünkü milletlerin gerçek hafızası yalnız arşivlerde değil, şairlerin, romancıların ve fikir adamlarının bıraktığı eserlerde yaşamaktadır. Aytmatov da Türk milletinin hafızasına silinmeyecek izler bırakmış büyük bir edebiyat ve düşünce insanı olarak yaşamaya devam etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beyefendinin himayelerinde kurulan enstitümüz, onun Türk Dünyasını bütünleştirici mirasını koruma azmindedir. Türk dünyasının ortak vicdanına dönüşen Cengiz Aytmatov'u, vefat yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz."