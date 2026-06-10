Aytmatov 18. Yılında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aytmatov 18. Yılında Anıldı

10.06.2026 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlyas Topsakal, Aytmatov'un Türk milletindeki derin etkilerini vurgulayarak, eserlerini andı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili, Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı İlyas Topsakal, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'u ölümünün 18. yıl dönümünde andı.

Topsakal, yaptığı yazılı açıklamada, Aytmatov'un Türk milletinin hafızasında bıraktığı derin izlerle yaşayan müstesna isimlerden biri olduğunu kaydetti.

Aytmatov'un eserlerini farklı kılan temel unsurun, Türk milletinin hafızasını diri tutma çabası olduğunu belirten Topsakal, "Edebiyatı yalnız estetik bir alan olarak değerlendirmedi. Kalemi, kültürü koruyan bir hafıza aracı haline getirdi. Romanlarında bozkırın dili, halk anlatıları, eski Türk inançları, aile yapısı, geleneksel hayat ve tarih şuuru canlı tutuldu. Bu nedenle onun eserlerinde yer alan dağlar, atlar, kurtlar, tren yolları ve uçsuz bucaksız stepler yalnız birer tasvir değil, kaybolmaması gereken bir medeniyetin sembolleridir." ifadelerini kullandı.

Türk milliyetçiliği açısından bakıldığında Aytmatov'un taşıdığı anlamın daha da belirginleştiğini vurgulayan Topsakal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü onun eserlerinde milliyetçilik kuru bir slogan değil, dili, kültürü, hafızayı ve medeniyet mirasını koruma iradesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Romanlarında Türk milletinin yalnız geçmişi değil, geleceğe dair endişeleri, korkuları ve umutları da yer almaktadır. Bugün Anadolu'dan Kırgızistan'a, Kazak bozkırlarından Azerbaycan'a kadar geniş bir coğrafyada Aytmatov'un eserleri okunmaya devam etmektedir. Türk dünyasının farklı bölgelerinde yaşayan genç kuşaklar, onun satırlarında kendi tarihlerini, kültürel köklerini ve medeniyet hafızalarını yeniden keşfetmektedir.

Aradan geçen yıllar, Cengiz Aytmatov'un etkisini azaltmamıştır çünkü milletlerin gerçek hafızası yalnız arşivlerde değil, şairlerin, romancıların ve fikir adamlarının bıraktığı eserlerde yaşamaktadır. Aytmatov da Türk milletinin hafızasına silinmeyecek izler bırakmış büyük bir edebiyat ve düşünce insanı olarak yaşamaya devam etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beyefendinin himayelerinde kurulan enstitümüz, onun Türk Dünyasını bütünleştirici mirasını koruma azmindedir. Türk dünyasının ortak vicdanına dönüşen Cengiz Aytmatov'u, vefat yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz."

Kaynak: AA

İlyas Topsakal, Kültür Sanat, Politika, Edebiyat, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Aytmatov 18. Yılında Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli gurbetçiler yurda giriş yapmaya başladı Emekli gurbetçiler yurda giriş yapmaya başladı
TRT, Dünya Kupası maçları için frekans bilgilerini paylaştı TRT, Dünya Kupası maçları için frekans bilgilerini paylaştı
İddia: Kılıçdaroğlu, Özel döneminde medya kuruluşlarıyla yapılan reklam anlaşmalarını iptal etti İddia: Kılıçdaroğlu, Özel döneminde medya kuruluşlarıyla yapılan reklam anlaşmalarını iptal etti
Gökyüzünde tarihi anlar, Papa Leo kokpite geçti, savaş jetini selamladı Gökyüzünde tarihi anlar, Papa Leo kokpite geçti, savaş jetini selamladı
İzmir’de otluk alanda korkutan yangın İzmir'de otluk alanda korkutan yangın
Donanma personeli öğle arasında denize girdi, köpekbalığının saldırısına uğradı Donanma personeli öğle arasında denize girdi, köpekbalığının saldırısına uğradı

19:41
Aziz Yıldırım’ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı
19:20
İsrailli gazeteciden skandal soru Trump tuzağa düşmedi, Erdoğan’a laf ettirmedi
İsrailli gazeteciden skandal soru! Trump tuzağa düşmedi, Erdoğan'a laf ettirmedi
19:11
Montella’dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı
Montella'dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı
19:02
Trump: İran’ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız
Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız
18:51
İhraç kararlarına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum
İhraç kararlarına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
18:19
CHP’den ihracı istenen Ali Mahir Başarır’dan sert tepki
CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 20:09:00. #7.12#
SON DAKİKA: Aytmatov 18. Yılında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.