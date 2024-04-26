Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Seçimi Yapıldı - Son Dakika
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Politika

Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Seçimi Yapıldı

Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Seçimi Yapıldı

Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde bir yıl süre ile görev yapacak İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarların seçimi gerçekleştirildi. Seçim sonucunda encümen üyeliklerine Fatih Kocabıyık ve Nizamettin Akça, muhtar üyeliklerine ise İrfan Güven ve Yusuf Dönmez seçildi.

26.04.2024 16:54  Güncelleme: 16:58
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Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinde bir yıl süre ile görev yapacak İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarların seçimi yapıldı.

Ayvacık Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, ilçede yapılan yatırım ve çalışmalar sırasında köy muhtarları ve İl Genel Meclis üyeleriyle birlikte güzel bir ekip çalışması yapılarak köylerin birçok ihtiyacının giderildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimde encümen üyeliklerine İl Genel Meclis üyeleri Fatih Kocabıyık ve Nizamettin Akça, muhtar üyeliklerine ise İrfan Güven ve Yusuf Dönmez seçildi.

Seçimde il genel meclis üyeliğinde 65 oy kullanıldı. AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Fatih Kocabıyık 51, Nizamettin Akça 25 oy, Mustafa Şahan 15 oy aldı. 1 yıl süreyle görev alacak köy muhtarları seçiminde ise 3 aday seçime gitti. Adaylardan ise İrfan Güven 43, Yusuf Dönmez 38, Hasan Kavruk 22 oy aldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Seçimi Yapıldı - Son Dakika

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