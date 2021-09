Ayvalık'ta AK Partili Gür'den belediye mülklerinin satışına tepki Açıklaması - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde belediyeye ait bazı mülklerin satılmasına Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İlçe Başkanı Ali Gür'den tepki geldi.

Ali Gür yaptığı basın açıklamada, "Ayvalık, kimilerine göre Balıkesir'in en güzel ilçesi. Kendi kendine yetebilen ender yerlerden biri, ancak yerel yönetimlerin yanlış yönetimlerinden dolayı bugün belki de birçok hizmette geri olmamıza rağmen en borçlu belediye haline geldik" dedi.

Geçtiğimiz hafta belki de Ayvalık tarihinin en büyük mülk satışının gerçekleştiğini savunan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gür, "Ayvalık Belediyesi, Cunda Adası'nda, Ayvalık merkezde, Altınova ve Küçükköy'de 20 adet imarlı gayrimenkulünü yaklaşık 25 milyon lira değerle sattı. Bunlar geçtiğimiz dönemlerde belediyemizi yönetenlerin Ayvalık'a kazandırdığı mülklerdi. Şu ana kadar hiçbir belediye yönetimi böyle bir satış yapmamıştı. Belki de koltuklarını kurtarma pahasına bile bunu yapmamışlardı. Çünkü bunlar kentimizde Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana görev yapmış belediye başkanlarının kazandırdığı mülklerdi. Vicdani bir tarafı vardı. Geçen 10 günlük süreçte bir tek basın kuruluşu, bir tek siyasi parti başkanı veya her fırsatta meydanlarda eylem yapan herhangi bir sivil toplum kuruluşu bu konu hakkında yorum bile paylaşmamıştır. Bu arada mülk satışına karşı değilim eğer, kente katma değer katacak bir şey yapıyorsanız, bu yeni iş alanı oluşturmak anlamına gelir. Bu şehri tanıtacak vizyon bir proje olur, hayatı kolaylaştıracak bir proje olur, bunların hepsini destekleriz" ifadelerini kullandı.

Başkan Gür yaptığı açıklamada, "Her platformda çıkıp, 'Bütçeyi düzelttik, personelimize de maaşını zamanında ödüyoruz' diye açıklamalar yaparken, bu taraftan da geçmişten gelen ve sizin de ödemediğiniz çöp firmasının hacizlerini kaldırmak için ilçenin en değerli mülklerini satıyorsanız, bu işgüzarlıktır. Her gelen yönetim belediyenin borçlarını bilerek gelir. Toprağını satarak değil. Yeni iş alanları açarak, yeni istihdamlar sağlayarak gelir. Bunun yanında mali disiplin sağlayarak, kontrolsüz giderleri kısarak, geliri arttırıcı hamleler yapmalıdır. Belediyenin gelirlerini arttırarak borç ödemelidir. Satarak borç ödemek kolaycılıktır. Bu mülklerde her vatandaşın hakkı vardır. Maalesef yine kaybeden Ayvalık olmuştur. Kaybeden Ayvalık halkı olmuştur" diye konuştu.