Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ı kabul etti - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ı kabul etti

20.07.2022 00:57
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile bir araya geldi.

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'ye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, temaslarına devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Yanık'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiği belirtildi. Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Cumhurbaşkanı Aliyev'e iletti. Aliyev de teşekkür ederek Yanık'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamlarını iletmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yaptığı telefon görüşmesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz'un tarihi bir gün olduğunu kaydetti. Aliyev, Türk halkının bu zorlu sınavdan Recep Tayyip Erdoğan'ın çabaları ve liderliğiyle onurla çıktığını belirtti.

Şuşa Beyannamesi iki ülke ilişkilerini üst noktaya taşıdı

Türkiye'nin kalkınma yolunda olduğunun altını çizen Aliyev, Türkiye'de istikrarın hüküm sürmesinden Azerbaycan halkının mutlu olduğunu söyledi. Sözlerinden dolayı Aliyev'e teşekkürler eden Bakan Yanık, Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğu büyük memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Aliyev'in önderliğinde kazanılan Karabağ Zaferi'nden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Azerbaycan-Türkiye birlik ve dostluğunun tüm imtihanlardan onurla çıktığını söyleyen Aliyev, Yanık başkanlığındaki heyetin Şuşa kentini ziyaret edeceğine değinerek, Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasından sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin üst noktaya taşındığını kaydetti. Türkiye-Azerbaycan müttefiklik ilişkilerine dair beyannamenin Azerbaycan'ın sembol kenti olan Şuşa'da imzalanmasının özel bir önem taşıdığını belirten Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zengilan Havaalanının açılışına da katılacağını ifade etti. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki, dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiğini vurgulan Aliyev, Derya Yanık'ın ziyaretinin iki ülke arasındaki ilgili kurumları arasındaki işbirliğinin genişletilmesine katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi. - BAKÜ

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Kaynak: İHA

İlham Aliyev, Derya Yanık, Azerbaycan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ı kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ı kabul etti - Son Dakika
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