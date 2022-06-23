Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti

23.06.2022 19:39
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi ziyaret düzenlediği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakan Lavrov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Lavrov, Bakü temasları çerçevesinde yarın Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelecek ve görüşmenin ardından Bayramov ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyecek. - BAKÜ

YORUMLAR
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Şoygu koşulların Rusya ve Belarus'u savaşa hazırlık tedbirlerine zorladığını söyledi Şoygu koşulların Rusya ve Belarus'u savaşa hazırlık tedbirlerine zorladığını söyledi Bakan Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Truss ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) Bakan Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Truss ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, İlham Aliyev, Rusya, Bakü, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti - Son Dakika

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