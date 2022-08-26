Aliyev açıklamasında, "Bugün, 26 Ağustos'ta biz Azerbaycanlılar Laçın şehrine döndük. Azerbaycan Ordusu Laçın şehrine yerleşti. Zabuh ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Tüm Laçınlıları ve Azerbaycan halkını bu vesileyle tebrik ediyorum. Yaşasın Laçın! Yaşasın Azerbaycan!" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

İlham Aliyev, Azerbaycan, Twitter, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Laçın şehri Azerbaycan'ın kontrolüne geçti - Son Dakika

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