Azerbaycan Cumhurbaşkanı Putin'e taziye mesajı gönderdi

Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna düzenlenen silahlı saldırı sonucu çok sayıda can kaybı ve yaralanma haberinin kendisini ve Azerbaycan halkını derinden üzdüğünü belirten Aliyev mesajında şu ifadeler yer verdi:

"Bu terör eylemini Azerbaycan halkı adına ve kendi adıma şiddetle kınıyor, size, Rus halkına, mağdurların ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum."

İlk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetti

Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser alanına maskeli kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 40 kişinin öldüğü ve 100'den fazla kişi ise yaralandı. - BAKÜ