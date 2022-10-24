Azerbaycan'dan Rusya'ya nota - Son Dakika
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Azerbaycan'dan Rusya'ya nota

24.10.2022 19:57
Azerbaycan'dan Rusya'ya nota

Azerbaycan, Rus devlet televizyonunda Azerbaycan karşıtı yayın yapılması nedeniyle Rusya'ya nota verdi.

Azerbaycan, Rus devlet televizyonunda Azerbaycan karşıtı yayın yapılması nedeniyle Rusya'ya nota verdi.

Azerbaycan, Rusya'ya nota verdi. Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, 20-21 Ekim 2022'de Rusya'nın Birinci Kanalı'nda yayınlanan "Büyük Oyun" programında Rus siyaset bilimcileri ve Ermeni asıllı uzmanlar tarafından dile getirilen Azerbaycan karşıtı açıklamalar, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün zan altında bırakılması ve devlet haritasının tahrif edilmesiyle ilgili Büyükelçilikten Rusya Dışişleri Bakanlığı'na nota verildiği belirtildi. Notada programın konuklarının Ermeni toplumundaki intikamcı güçleri geçmişte kalan çatışmayı yeniden canlandırmak için kışkırttığı ve açıkça ayrılıkçılığı destekleyerek iki halk arasında düşmanlık tohumları ektiği vurgulandı. Notada, bunun 22 Şubat 2022 tarihinde Azerbaycan ile Rusya arasında imzalanan müttefiklik faaliyetlerine ilişkin anlaşmaya aykırı olduğu, stratejik ortaklık ve ittifak ilişkilerine zarar verecek her türlü eylemin ve devletlerin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne yönelik eylemlerin yasaklandığı ifade edildi.

Azerbaycan tarafı, Rusya'dan Rus medya temsilcilerinin kışkırtıcı eylemlerinin durdurulması ve gelecekte tekrarlanmaması için acil önlemler almasını talep etti. - BAKÜ

Kaynak: İHA
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Azerbaycan, Rusya, Politika, Son Dakika

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