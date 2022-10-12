Azerbaycan'ın ABD Büyükelçiliğine ait araca ateş açıldıABD maslahatgüzarları Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

- Azerbaycan'ın ABD Büyükelçiliğine ait araca ateş açıldı

ABD maslahatgüzarları Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

BAKÜ - Azerbaycan'ın ABD Büyükelçiliğine ait araca ateş açıldı. ABD'nin Azerbaycan'daki maslahatgüzarları Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 10 Ekim'i 11 Ekim'e bağlayan gece Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği'nin aracına ateş açıldığı bildirildi. Açıklamada, "Diplomatik temsilcimiz olayla ilgili ABD kurumlarına bilgi verdi ve kamera görüntüleri karşı tarafa sunuldu. 12 Ekim'de ABD'nin Azerbaycan'daki maslahatgüzarları Dışişleri Bakanlığına çağrıldı" ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili Azerbaycan'ın ciddi endişelerinin ve Azerbaycan'ın diplomatik misyonunun güvenliğinin sağlanması talebinin ABD tarafına iletildiği belirtildi.

"Açılan soruşturmalarda kimseye cezai işlem uygulanmadı"

Son günlerde Azerbaycan'ın diplomatik temsilciliğine yapılan saldırılara dikkat çekilen açıklamada, "Üzülerek belirtiriz ki 2020'de ABD'de ve Avrupa'da diplomatik temsilciliklerimize yönelik saldırılar sonrası açılan soruşturmalarda kimseye cezai işlem uygulanmadı. Söz konusu tavır radikal Ermeni grupları daha da cesaretlendirmektedir. Dışişleri Bakanlığı, radikal güç tarafından Azerbaycan'ın diplomatik misyonlarına, diplomatlarına ve yabancı ülkelerdeki mal varlıklarına yönelik nefret temelli suç eylemlerini şiddetle kınıyor ve ilgili ülkelerde bu tür provokasyonların önlenmesinden sorumlu kurumların görevlerine tam sorumlulukla yaklaşmalarını talep ediyor" denildi.

Azerbaycan'ın yabancı ülkelerdeki diplomatik misyonlarına yönelik saldırılarla ilgili soruşturmalarının Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.