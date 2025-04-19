Aziziye'de vatandaş sordu, Akpunar cevapladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Aziziye'de vatandaş sordu, Akpunar cevapladı

Aziziye\'de vatandaş sordu, Akpunar cevapladı

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından yurt genelinde organize edilen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" adlı program, Erzurum'un Aziziye ilçesinde de gerçekleşti.

19.04.2025 19:33  Güncelleme: 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından yurt genelinde organize edilen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" adlı program, Erzurum'un Aziziye ilçesinde de gerçekleşti.

Ilıca Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen halk buluşması büyük ilgi görürken, etkinliğe Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'la birlikte AK Parti'nin Aziziye İlçe Başkanı Hüseyin Güler, il ve ilçe yerel yönetim başkanları da katıldı. Aziziyeli vatandaşların teknik konularda anında bilgilendirilmeleri için belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu buluşmada, yerel seçimlerin üzerinden geçen bir yılın değerlendirmesi de yapıldı.

İlk Toplantı Ilıca'daydı

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, ilçede bir yıl içerisinde yapılan çalışmaları, hayata geçirilen projeleri ve planlanan yeni yatırımları ilçe sakinlerine görsel sunumlar eşliğinde anlattı. Başkan Akpunar, Ilıca Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm planlamaları başta olmak üzere, üstyapı yatırım planlamalarına dönük olarak bilgiler de aktardığı halk buluşmasında; termal turizm yatırımlarından, asfalt plentine, sosyal tesis yatırımlarından çevre düzenleme ve rekreasyon planlamalarına varıncaya kadar birçok konuya değindi.

Akpunar'dan Samimi Yanıtlar

Ilıcalı vatandaşların büyük ilgi gösterdiği "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" adlı halk buluşmasında Başkan Akpunar, kendisine yöneltilen soruları da büyük bir samimiyet ve içtenlikle cevapladı. Soruların genellikle Ilıca'daki kentsel dönüşüm üzerine yoğunlaştığı programda, belediyenin rutin hizmetlerine yönelik değerlendirme, görüş, beklenti ve talepler de dile getirildi. Vatandaşların sorduğu soruları yanıtlarken konuşması sık sık alkışlarla kesilen Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, "Hepimizin ortak bir arzusu var, Aziziye'yi, Ilıca'yı geliştirmek, güzelleştirmek ve kalkındırmak. Bu hedefimize hep birlikte varacağız. Biz gücümüzü sizden alıyoruz. Sizinle desteklerinizle birlikte de hayallerimizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Buluşmalar Devam Edecek

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından yurt genelinde organize edilen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" adlı halk buluşmaları, ilerleyen günlerde Aziziye ilçesinin diğer mahallelerinde de gerçekleştirilecek. İlki Ilıca'da yapılan toplantılar, Selçuklu, Saltuklu, Gezköy ve diğer kırsal mahalleleri de içine alacak etaplar halinde organize edilecek. - ERZURUM

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Etkinlikler, Belediye, Politika, AK Parti, erzurum, Aziziye, Son Dakika

Son Dakika Politika Aziziye'de vatandaş sordu, Akpunar cevapladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti
Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de İşte madde madde yeni düzenlemeler Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler
TRT dizisinin set aracı takla attı Ünlü oyuncu hastanelik oldu TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı
Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye’ye getirildi Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
Gülben Ergen’in dövmesinin sırrı ortaya çıktı Gülben Ergen'in dövmesinin sırrı ortaya çıktı
Galatasaray’ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler

07:54 Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek
23:27 Ayşe Barım’ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama
22:44 Vali Davut Gül’den “Taksim“ açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz Vali Davut Gül'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz
20:59 Trendyol Süper Lig’e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?
10:02 İbrahim Tatlıses’in soyadının hikayesi Katıldığı programda ilk kez anlattı İbrahim Tatlıses'in soyadının hikayesi! Katıldığı programda ilk kez anlattı
09:55 Lemina’dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz Lemina'dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz
09:37 Dehşet anları kamerada Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
09:26 Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı Kasasından külçe külçe altın çıktı Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı
09:23 Taşıtlar için yeni uygulama Başvuru için son 10 gün Taşıtlar için yeni uygulama! Başvuru için son 10 gün
09:16 Türkiye kargoda bir ilke imza attı Türkiye kargoda bir ilke imza attı
09:11 Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Kritik maçta yok Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Kritik maçta yok
09:11 Gülseren Ceylan’dan Mehmet Ali Erbil’e ağır gönderme Gülseren Ceylan'dan Mehmet Ali Erbil'e ağır gönderme
09:07 Parasını buna yatıran yine kazandı Parasını buna yatıran yine kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 08:10:20. #7.13#
SON DAKİKA: Aziziye'de vatandaş sordu, Akpunar cevapladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement