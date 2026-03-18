Babacan: Milyonlarca çalışanın ve emeklinin 5 yıllık birikmiş alacağı var

AK Parti hükümetleri döneminde yıllarca ekonomi bakanlığı yapan ve 11 yıl boyunca bütçeyi hazırlayan ekibin başında yer alan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, milyonlarca çalışanı ve emekliyi yakından ilgilendiren çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. FinansZone YouTube kanalında yayınlanan "Açık Açık" programına konuk olan Babacan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçmiş dönem enflasyon verileri üzerinden devleti "vatandaşa borçlu" ilan etti.

"5 YILLIK YANLIŞ ÖLÇÜMÜN FATURASI VATANDAŞA KESİLDİ"

TÜİK'in son dönemdeki verilerini eskiye nazaran daha gerçekçi bulduğunu ifade eden Babacan, asıl sorunun 2018 ile 2023 yılları arasındaki 5 yıllık süreçte yaşandığını vurguladı. Bu dönemde enflasyonun kasıtlı olarak düşük gösterildiğini savunan Babacan, maaş zamları enflasyon oranına göre belirlenen memur, işçi ve emeklinin hakkının yendiğini belirtti.

Babacan, son yıllarda veriler düzelme eğilimi gösterse bile, geçmişteki o 5 yıllık eksik hesaplamanın vatandaşın cebinde kalıcı bir delik açtığını ve bu kaybın devletin vatandaşa bir "borcu" olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

"HEPİMİZİN ALACAĞI VAR, BUNU UNUTMAYALIM"

Programda söz konusu döneme ilişkin net ifadeler kullanan Babacan, açıklamalarında şu sözlere yer verdi:

"Son birkaç yıldır ben TÜİK'in enflasyon verilerini eskiye göre, 2018-2023 dönemine göre daha güvenilir buluyorum. Tabii şu demek bu; daha güvenilir veri demek, asgari ücretlimizin, emeklimizin, memurumuzun, bütün sabit maaşlı çalışanlarımızın birikmiş bir alacağı var. Bunu unutmayalım. Yani son yıllarda enflasyon daha doğru ölçülmeye çalışılsa bile geçmiş yıllardan büyük alacakları var insanların. Devletin vatandaşa borçları var, kesinlikle. Yani 2018-2023'te o enflasyonun yanlış ölçülüp gerçeğinden düşük açıklandığı dönemden hepimizin alacağı var."