Babacan: Milyonlarca çalışanın ve emeklinin 5 yıllık birikmiş alacağı var

18.03.2026 14:43
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2018-2023 yılları arasında enflasyonun TÜİK tarafından gerçeğinden düşük açıklanması nedeniyle asgari ücretli, memur ve emeklilerin mağdur edildiğini belirterek, "Bütün sabit gelirli vatandaşlarımızın devletten birikmiş alacağı var" dedi.

AK Parti hükümetleri döneminde yıllarca ekonomi bakanlığı yapan ve 11 yıl boyunca bütçeyi hazırlayan ekibin başında yer alan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, milyonlarca çalışanı ve emekliyi yakından ilgilendiren çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. FinansZone YouTube kanalında yayınlanan "Açık Açık" programına konuk olan Babacan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçmiş dönem enflasyon verileri üzerinden devleti "vatandaşa borçlu" ilan etti.

"5 YILLIK YANLIŞ ÖLÇÜMÜN FATURASI VATANDAŞA KESİLDİ"

TÜİK'in son dönemdeki verilerini eskiye nazaran daha gerçekçi bulduğunu ifade eden Babacan, asıl sorunun 2018 ile 2023 yılları arasındaki 5 yıllık süreçte yaşandığını vurguladı. Bu dönemde enflasyonun kasıtlı olarak düşük gösterildiğini savunan Babacan, maaş zamları enflasyon oranına göre belirlenen memur, işçi ve emeklinin hakkının yendiğini belirtti.

Babacan, son yıllarda veriler düzelme eğilimi gösterse bile, geçmişteki o 5 yıllık eksik hesaplamanın vatandaşın cebinde kalıcı bir delik açtığını ve bu kaybın devletin vatandaşa bir "borcu" olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

"HEPİMİZİN ALACAĞI VAR, BUNU UNUTMAYALIM"

Programda söz konusu döneme ilişkin net ifadeler kullanan Babacan, açıklamalarında şu sözlere yer verdi:

"Son birkaç yıldır ben TÜİK'in enflasyon verilerini eskiye göre, 2018-2023 dönemine göre daha güvenilir buluyorum. Tabii şu demek bu; daha güvenilir veri demek, asgari ücretlimizin, emeklimizin, memurumuzun, bütün sabit maaşlı çalışanlarımızın birikmiş bir alacağı var. Bunu unutmayalım. Yani son yıllarda enflasyon daha doğru ölçülmeye çalışılsa bile geçmiş yıllardan büyük alacakları var insanların. Devletin vatandaşa borçları var, kesinlikle. Yani 2018-2023'te o enflasyonun yanlış ölçülüp gerçeğinden düşük açıklandığı dönemden hepimizin alacağı var."

160 bin TL’ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı 160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş cezaevinde maç yaptı İşte kazanan Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş cezaevinde maç yaptı! İşte kazanan
Ahmet Çakar’dan Galatasaray taraftarını delirten sözler Ahmet Çakar'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
Paket paket tavuklar çöpe gitti Paket paket tavuklar çöpe gitti
İran’ın Dünya Kupası’na katılmak için bir şartı var İran'ın Dünya Kupası'na katılmak için bir şartı var
Rusya: Ukrayna’da Sumi ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik Rusya: Ukrayna'da Sumi ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik

14:49
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
14:40
Dünyaca ünlü rapçinin konserinde açtığı bayrak olay oldu
Dünyaca ünlü rapçinin konserinde açtığı bayrak olay oldu
14:34
Tunceli’de 30 yıl sonra bir ilk
Tunceli'de 30 yıl sonra bir ilk
14:18
Japonya elektronik harp uçağını test etti İlk günden büyük tartışma çıktı
Japonya elektronik harp uçağını test etti! İlk günden büyük tartışma çıktı
13:29
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
13:22
Laricani’nin yüzüğünden teşhis edildi İşte İsrail’in servis ettiği görüntü
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü
