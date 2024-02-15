Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Bekirler Mahallesinde Yeni Projelerini Anlattı

Politika

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, ilçede mahalle gezilerine devam ederken, Bekirler Mahallesinde halk buluşmasında yeni projelerini anlattı.

Babadağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Adayı olan Ali Atlı, ilçede mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Halk buluşmalarında Bekirler Mahallesinde Başkan Atlı, vatandaşlara yeni projelerini anlattı. Köy kahvehanesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Atlı ve beraberinde ki İYİ Parti Babadağ ilçe teşkilatı da katıldı. Mahallelilerle sohbet edip çay içen Başkan Atlı, Babadağ Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri projeleri sunum ile mahallelilere aktardı. Samimi bir ortamda geçen halk buluşmasında, yeni dönem için geliştirdikleri projelerle ilgili Başkan Ali Atlı, vatandaşlara bilgi verdi. Çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, "Bu akşam Bekirler Mahallemizde sevgi dolu bir buluşma gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızla bir araya gelerek gerçekleştirdiğimiz projelerimizi paylaştık. Birlikte daha güzel ve yaşanabilir bir Babadağ için yola devam." dedi. - DENİZLİ