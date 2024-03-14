Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Kelleci Mahallesi için 'Sosyal Hizmet Binası' projesini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Kelleci Mahallesi için 'Sosyal Hizmet Binası' projesini açıkladı

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Kelleci Mahallesi için \'Sosyal Hizmet Binası\' projesini açıkladı

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Kelleci Mahallesi için yapacakları 'Kelleci Mahallesi Sosyal Hizmet Binası' projesini açıkladı. Başkan Atlı, 'Mahallelerimize yakışır projeler geliştirmeye devam ediyoruz' diye konuştu.

14.03.2024 09:27  Güncelleme: 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, yeni dönemde Kelleci Mahallesi için yapacakları 'Kelleci Mahallesi Sosyal Hizmet Binası' projesini açıkladı. Başkan Atlı, 'Mahallelerimize yakışır projeler geliştirmeye devam ediyoruz' diye konuştu.

Babadağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Babadağ Belediye Başkanı adayı Ali Atlı, yeni dönem projelerini açıklamaya devam ediyor. Başkan Atlı, geçen dönemde mahallelere verdikleri hizmeti daha da geliştirmek adına yeni projeler hazırladıklarını ifade ederek ' Kelleci Mahallesi Sosyal Hizmet Binası' projesini açıkladı.

Geçen dönemde merkez kadar mahallelerin ihtiyaçları için de var güçleri ile çalıştıklarını ifade eden Başkan Ali Atlı, yeni dönemde de bu şiarı sürdürerek Babadağ'ın mahallelerine kalıcı eserler bırakacak projeler hazırladıkları ifade etti.

'Mahallelerimize yakışır projeler geliştiriyoruz'

Kelleci Mahallemizin taleplerine kulak veriyoruz' diyen Başkan Atlı, proje hakkında bilgi verdi. Babadağ Belediyesi tarafından inşa edilecek olan proje iki katlı tasarlanırken, alt katında 7 adaet dükkan üst katı ise toplantı ve konferans salonu yer alacak.

Başkan Atlı, yaptığı açıklamada; "Mahallemize yakışır bir meydan düzenlemesi projemizi yeni dönemde hayat geçiriyoruz. Kelleci Mahallesi Kapalı Pazaryeri ve Kahvehanenin sağ tarafından atıl durumda olan alanı, düzenleme ile yeniden canlandırıyoruz. Yine aynı alana yapacağımız 7 adet işyerimizi de mahalle esnafımızın kullanımına sunacağız. Mahallelerimizin taleplerine kulak veriyoruz ve mahallemize yakışır projeler geliştiriyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Kelleci Mahallesi, Ali Atlı, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Kelleci Mahallesi için 'Sosyal Hizmet Binası' projesini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Denizli'de Kadın Sorunlarına Çözüm İçin 3 Kadın Aza
    09:34 Denizli'de Kadın Sorunlarına Çözüm İçin 3 Kadın Aza

    Denizli'de Topraklık Mahallesi muhtar adayı Ahmet Efe, kadınların sorunlarını daha rahat ifade edebilmeleri için 3 kadın azası bulunduğunu ifade etti. Ayrıca dar gelirli ailelere yönelik sorunlara da çözüm olmak için çalışacaklarını belirtti.

  • CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Para Sayma Görüntülerine İlişkin İfade Veren 2 Kişi Adliyeye Geldi
    09:31 CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Para Sayma Görüntülerine İlişkin İfade Veren 2 Kişi Adliyeye Geldi

    CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin ifade vermeye çağrılan 2 kişi adliyeye geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ise yarın ifade vermesi bekleniyor.

  • Aydın'da yapılan huzur ve güven uygulamasında 4 şahıs yakalandı
    09:24 Aydın'da yapılan huzur ve güven uygulamasında 4 şahıs yakalandı

    Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 4 bin 146 şahıs sorgulandı. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca bin 354 araç, 257 umuma açık yer, 4 AVM, 82 metruk yapı, 85 okul çevresi ve 76 park-bahçe ile 84 işletme kontrol edildi.

  • Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Denizlililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile bir araya geldi
    09:19 Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Denizlililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile bir araya geldi

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Denizlililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Dernek üyelerine bugüne kadar kentte yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Günel, 'Beş yıl boyunca Kuşadası için pandemi ve ekonomik kriz demeden bütün gücümüzle çalıştık. Bugüne kadar Kuşadası'nda yapılamaz denen birçok projeyi hayata geçirdik' dedi.

  • Başkan Seçer, Tarsus'ta iftar yemeği programına katıldı
    09:19 Başkan Seçer, Tarsus'ta iftar yemeği programına katıldı

    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus ilçesi Bağlar Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeği programına katıldı. Başkan Seçer, 'Sizleri kimseye muhtaç etmemek için, devlet karşısında herkesin onurlu bir yurttaş olduğunu göstermek için buradayız' dedi.

  • Danimarka, Kadınları Zorunlu Askerlik ve Askerlik Süresi Uzatma Planı Yapıyor
    08:23 Danimarka, Kadınları Zorunlu Askerlik ve Askerlik Süresi Uzatma Planı Yapıyor

    Danimarka, kadınları zorunlu askerliğe dahil etmeyi ve askerlik süresini uzatmayı planladığını açıkladı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, savunma bütçesini artırarak NATO'nun harcama hedeflerine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Kadınlar için zorunlu askerlik 2026'da başlayacak ve askerlik süresi erkekler ve kadınlar için 11 aya çıkarılacak. Danimarka, Norveç ve İsveç'in ardından bu adımı atan üçüncü Avrupa ülkesi olacak.

  • 81 ilde 4 gündür devam eden 'Aranan Şahıslara Yönelik' operasyonunda 2 bin 614 firari yakalandı
    08:21 81 ilde 4 gündür devam eden 'Aranan Şahıslara Yönelik' operasyonunda 2 bin 614 firari yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 4 gündür devam eden 'Aranan Şahıslara Yönelik' düzenlenen 'Çember-14' operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firarinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahıslardan 0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 586 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 9 şahıs 'Çember-14' operasyonlarıyla yakalandı.

  • 81 ilde Çember Operasyonu: 2 bin 614 firari yakalandı
    08:21 81 ilde Çember Operasyonu: 2 bin 614 firari yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenen Çember-14 operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firarinin yakalandığını açıkladı.

  • Hamza Dağ: İzmir'deki yolları güzelleştireceğiz
    07:55 Hamza Dağ: İzmir'deki yolları güzelleştireceğiz

    Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.

  • Hamza Dağ: 'Hal esnafımızın her zaman yanında olacağız'
    07:36 Hamza Dağ: 'Hal esnafımızın her zaman yanında olacağız'

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.


08:36 Erdoğan’ın koruma ekibinin kazasından acı haber: 1 polis daha şehit oldu Erdoğan'ın koruma ekibinin kazasından acı haber: 1 polis daha şehit oldu
08:15 Öğretmen kocanın kıskançlık cinneti Hemşire eşi ve kızını bıçak darbeleriyle öldürdü Öğretmen kocanın kıskançlık cinneti! Hemşire eşi ve kızını bıçak darbeleriyle öldürdü
08:09 Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor
07:41 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de görüntülendi Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti
00:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen’deki arazileri kamulaştırma kararını iptal etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen'deki arazileri kamulaştırma kararını iptal etti
09:04 Estetik doktorunun oğlu ölümlü kazaya karıştıktan sonra yurt dışına kaçtı Estetik doktorunun oğlu ölümlü kazaya karıştıktan sonra yurt dışına kaçtı
08:21 81 ilde Çember Operasyonu: 2 bin 614 firari yakalandı 81 ilde Çember Operasyonu: 2 bin 614 firari yakalandı
07:36 Survivor’da baba olacağını öğrenen Yunus Emre sevinçten havalara uçtu Survivor'da baba olacağını öğrenen Yunus Emre sevinçten havalara uçtu
00:46 Ekmek ve simide bakanlığın onayı olmadan zam yapılamayacak Ekmek ve simide bakanlığın onayı olmadan zam yapılamayacak
00:28 Kanarya tur peşinde İşte Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçının muhtemel 11’leri Kanarya tur peşinde! İşte Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçının muhtemel 11'leri
23:32 Sevinç krizi giderek büyüyor Pendikspor, Mert Hakan Yandaş’ı şikayet etti Sevinç krizi giderek büyüyor! Pendikspor, Mert Hakan Yandaş'ı şikayet etti
23:19 Kayseri’de DEM Parti’nin seçim aracı kurşunlandı Kayseri'de DEM Parti'nin seçim aracı kurşunlandı
21:45 Galatasaray’dan Ali Koç’a zehir zemberek yanıt: Utanarak esefle izledik Galatasaray'dan Ali Koç'a zehir zemberek yanıt: Utanarak esefle izledik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 09:34:16. #1.13#
SON DAKİKA: Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Kelleci Mahallesi için 'Sosyal Hizmet Binası' projesini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement