Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Kelleci Mahallesi için \'Sosyal Hizmet Binası\' projesini açıkladı

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, yeni dönemde Kelleci Mahallesi için yapacakları 'Kelleci Mahallesi Sosyal Hizmet Binası' projesini açıkladı. Başkan Atlı, 'Mahallelerimize yakışır projeler geliştirmeye devam ediyoruz' diye konuştu.
Babadağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Babadağ Belediye Başkanı adayı Ali Atlı, yeni dönem projelerini açıklamaya devam ediyor. Başkan Atlı, geçen dönemde mahallelere verdikleri hizmeti daha da geliştirmek adına yeni projeler hazırladıklarını ifade ederek ' Kelleci Mahallesi Sosyal Hizmet Binası' projesini açıkladı.
Geçen dönemde merkez kadar mahallelerin ihtiyaçları için de var güçleri ile çalıştıklarını ifade eden Başkan Ali Atlı, yeni dönemde de bu şiarı sürdürerek Babadağ'ın mahallelerine kalıcı eserler bırakacak projeler hazırladıkları ifade etti.
'Mahallelerimize yakışır projeler geliştiriyoruz'
Kelleci Mahallemizin taleplerine kulak veriyoruz' diyen Başkan Atlı, proje hakkında bilgi verdi. Babadağ Belediyesi tarafından inşa edilecek olan proje iki katlı tasarlanırken, alt katında 7 adaet dükkan üst katı ise toplantı ve konferans salonu yer alacak.
Başkan Atlı, yaptığı açıklamada; "Mahallemize yakışır bir meydan düzenlemesi projemizi yeni dönemde hayat geçiriyoruz. Kelleci Mahallesi Kapalı Pazaryeri ve Kahvehanenin sağ tarafından atıl durumda olan alanı, düzenleme ile yeniden canlandırıyoruz. Yine aynı alana yapacağımız 7 adet işyerimizi de mahalle esnafımızın kullanımına sunacağız. Mahallelerimizin taleplerine kulak veriyoruz ve mahallemize yakışır projeler geliştiriyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ
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