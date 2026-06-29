Başkan Kumral mahallelerde süren çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
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Başkan Kumral mahallelerde süren çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Kumral mahallelerde süren çalışmaları yerinde inceledi
29.06.2026 12:20  Güncelleme: 12:22
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Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Fen İşleri Birimi ekipleriyle birlikte ilçenin farklı mahallelerinde devam eden taş duvar, yol düzenleme ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Kumral, mahallelerin yaşam kalitesini artıracak yatırımların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Fen İşleri Birimi ekipleriyle birlikte ilçenin farklı mahallelerinde devam eden taş duvar, yol düzenleme ve altyapı çalışmalarını inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Babadağ'da belediye ekiplerinin mahallelerde yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor. Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Fen İşleri Birimi ile birlikte sahada devam eden taş duvar yapımı, yol düzenleme ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışma alanlarında ekiplerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Başkan Kumral, mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik planlanan hizmetlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Başkan Kumral yaptığı açıklamada, "İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan hizmetleri titizlikle hayata geçiriyor, mahallelerimizin yaşam kalitesini artıracak yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Babadağ'ımızın her noktasına eşit hizmet anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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