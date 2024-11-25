Babadağ Belediye Başkanı Kumral, Personeline Teşekkür Etti - Son Dakika
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Politika

Babadağ Belediye Başkanı Kumral, Personeline Teşekkür Etti

Babadağ Belediye Başkanı Kumral, Personeline Teşekkür Etti

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, belediye personeliyle bir araya geldiği kahvaltıda çalışanların özverisini takdir etti. Emekliliğe ayrılan Mehmet Can'a özel veda yapıldı.

25.11.2024 13:11  Güncelleme: 13:13
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Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, belediye personeliyle düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Etkinlikte personelin özverili çalışmaları ve belediyeye olan katkıları için teşekkür eden Başkan Kumral, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Programda, emekliliğe ayrılacak olan belediye çalışanı Mehmet Can için de özel bir veda gerçekleştirildi. Başkan Kumral, Mehmet Can'a yıllar boyunca belediyeye verdiği hizmetler ve gösterdiği özveri için teşekkür ederek bir plaket takdim etti. Kumral, "Mehmet Can'ın emekleri her zaman takdirle anılacak. Kendisine emeklilik hayatında sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir dönem diliyoruz" dedi.

Başkan Kumral, konuşmasında tüm belediye personeline duyduğu minnettarlığı dile getirdi. Belediye hizmetlerinin başarıya ulaşmasında personelin fedakarlıklarının ve gayretlerinin büyük rol oynadığını vurgulayan Kumral, "Belediyemize değer katan, ilçemiz için canla başla çalışan tüm personelimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Babadağ Belediye Başkanı Kumral, Personeline Teşekkür Etti - Son Dakika

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